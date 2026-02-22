La revolución apícola llega a Zamora: desde colmenas inteligentes a drones contra plagas

La innovación está siendo una de las grandes protagonistas de la VII Feria Internacional de Apicultura, Meliza, que se celebra hasta este domingo en Zamora. Empresas procedentes de distintos países exponen en Ifeza sus soluciones tecnológicas y científicas para afrontar los principales retos que enfrenta el sector apícola.

Una de las más destacadas es la solución de la firma holandesa Robor Natur para la localización de nidos de Vespa velutina mediante telemetría. "Permite ir a la raíz del problema directamente, no es una solución paliativa, al contrario", explica el representante de la firma, Abel Kavanagh. Sistema "proactivo", que consiste en la captura de una Vespa velutina, a la que se le coloca un microtransmisor, que va a permitir seguirla hasta su nido y eliminarlo.

El dispositivo, que funciona mediante triangulación con antenas o a través de la aplicación móvil Vespa Finder, alcanza hasta 750 metros con antena, 450 metros con la app y hasta cuatro kilómetros si se instala en un dron para localizar nidos primarios, "más accesibles y fáciles de destruir que los secundarios", detalla.

Abel Kavanagh, de la firma Robor Nature, de Países Bajos. / José Luis Fernández / LZA

Con una eficacia del 80-90% demostrada en países como Países Bajos, Bélgica o Francia, la tecnología ha contribuido a "erradicar la Vespa velutina en la isla de Jersey y en Azores", aprecia Kavanagh. Recién llegada a España, la feria Meliza es el segundo espacio profesional donde se presenta con el fin de erradicar un problema "de salud pública y biodiversidad", añade.

La revolución apícola llega también hasta las colmenas. Desde Polonia, Konrad Kądziołkay Sebastian Cibor presentan en Meliza Apisense, un sistema que ayuda de forma inteligente a proteger las colmenas frente a enfermedades y amenazas ambientales. Dispositivo que ofrece monitorización en tiempo real de la salud de las abejas, sin alterar su comportamiento natural.

Konrad Kądziołkay Sebastian Cibor, de la empresa polaca Apisense. / José Luis Fernández / LZA

Su elemento diferencial es su sensor de gas especializado en la medición de feromonas, "el idioma de las abejas" para detectar "de forma temprana" posibles enfermedades o alteraciones en la colonia para "proteger el negocio y también salvar especies fundamentales para el medio ambiente", declaran.

La ciencia aplicada a la nutrición también tiene su espacio en Meliza de la mano de la empresa francesa Oligofeed. Tras visitar la feria zamorana en su pasada edición, la compañía con laboratorio de investigación en París, participa este año con expositor propio con el objetivo de presentar Pep’up, "un suplemento nutricional destinado a mejorar la salud de las abejas melíferas", señalan Antonio Stamos y Aneta Ozieranska.

Antonio Stamos y Aneta Ozieranska, de la firma francesa Oligofeed. / L. G.

Un complejo a base de molibdeno, un oligoelemento esencial presente en la naturaleza y en el organismo de las abejas, para combatir eficazmente los problemas de mortalidad invernal.

La innovación también alcanza al equipamiento. La empresa River Wood Inc., con sede en Pakistán, muestra a los visitantes de la feria su línea de ropa, guantes y accesorios para apicultura. Fundada en el año 2010, la firma exporta a Oriente Medio, Europa y América y cuenta con un centenar de trabajadores dedicados a la fabricación de vestuario técnico.

Muhammad Saeed y Huzaifa Shakeel, de la compañía pakistaní River Wood Inc. / L. G.

Compañía que repite por tercera ocasión como expositor en Meliza debido al "notable auge de la cita, su carácter internacional y la buena acogida del público", señalan Muhammad Saeed y Huzaifa Shakeel.

VII edición de Meliza que confirma como la apicultura avanza hacia un modelo cada vez más tecnológico con el fin de proteger a las abejas y garantizar la sostenibilidad del sector.