Miguel de Lucas: "Cada invitado siempre tiene algo que aportar"

Lo que comenzó casi como un experimento surgido por su experiencia personal y profesional se ha convertido en una cita oficial dentro de la programación cultural de Zamora. Los próximos días 27 y 28 de febrero se podrá disfrutar de una nueva edición, la cuarta ya, de este congreso tan original y lleno de optimismo.

En este 2026 se suma ya la cuarta edición del congreso Ahora Ilusión, ¿pensaba llegar hasta aquí cuando lo organizaba el primer año?

Lo cierto es que no nació con la intención de quedarse para siempre, pero creo que hemos conseguido crear una pequeña familia y, ya en época navideña, me preguntan por él. Se puede decir que ya tenemos un hueco en la agenda de Zamora.

¿Cuál es la esencia del congreso?

Está muy vinculada a los cambios personales que yo he ido asumiendo, dejando de entender el ilusionismo solo como un elemento de diversión, para descubrir que había mucho más. Eso me ha llevado a investigar su relación con la psicología y aprender a aplicar técnicas del ilusionismo a la vida diaria. Todo ello, junto a las oportunidades profesionales que fueron surgiendo, presentando eventos de este estilo, hizo que un día me atreviera a hacer algo en Zamora.

Matemáticos, toreros o psicólogos

¿Qué destacaría de los invitados de este año?

La línea editorial del congreso es que cada invitado siempre tiene algo que aportar. De hecho, si el primer día tirara una pelota de papel de espaldas al público, cualquiera que la cogiera podría subir al escenario a contar algo interesante. Este año hay un matemático, un torero, una psicóloga, un actor... y proceden de diferentes ámbitos, que es lo realmente bonito, porque así cada persona puede sentirse identificada con alguno. Y, si no, al menos recibirá herramientas útiles para el día a día.

Miguel de Lucas / Cedida

¿Es muy complicado convencer a estos ponentes de primer nivel de venir a Zamora?

Lo realmente complicado es hacer coincidir sus agendas para que todos coincidan aquí en las mimas fechas. De hecho, ahora mismo ya estoy cerrando alguna contratación para 2027. Pero, mientras que el primer año es cierto que tiré exclusivamente de amigos, que me hicieron el favor de echarme una mano, poco a poco se ha ido corriendo la voz sobre este congreso, dentro del mundo del crecimiento y del desarrollo personal, y ya tiene cierto nombre.

Programa de radio en directo

Algunos, como Miguel Blanco, repiten. Y vuelve a hacer su programa de radio en directo.

Es un lujo que, además, ayuda a la promoción turística de la ciudad, con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora y la Fundación Caja Rural. Este año, Miguel, además de hablar del famosísimo eclipse solar de agosto, rescatará un suceso que ocurrió en la provincia de Zamora, envuelto en el misterio. Es un periodista que genera mucha ilusión y que tiene una legión de seguidores.

¿A qué tipo de público va dirigido este congreso?

Yo siempre quiero traer a personas con una formación sólida y que tengan una historia de vida real. Es el caso del doctor en matemáticas Eduardo Sáenz de Cabezón o la experiencia en los ruedos de Fran Rivera, por poner dos ejemplos. Esto interesa, sobre todo, a público adulto, aunque estoy pensando en poder atraer en próximas convocatorias a gente más joven, invitando a algún youtuber o tiktoker conocido por ellos.

¿Qué espera del congreso de este año?

Que la gente que venga, cuando acabe, sienta que ha merecido la pena. Reconozco que, personalmente, yo sufrí mucho el primer año, porque estaba casi solo para organizar todo. Pero ahora cuento con una asociación cultural y un gran equipo detrás que hace que me pueda relajar y disfrutar sobre el escenario con los invitados. Quiero que el público también salga con esa misma sensación y que, los de fuera, disfruten también de la ciudad y la provincia.