Luis de Vega, fotoperiodista del conflicto en Europa: "No veo factible una paz justa y duradera entre Ucrania y Rusia"

Luis de Vega ha trabajado como periodista y fotógrafo en más de 30 países durante 25 años para distintos medios, una labor por la que ha recibido premios como el Cirilo Rodríguez para corresponsales y enviados especiales. Su primer contacto con Ucrania tuvo lugar horas antes de que comenzara la invasión del país por parte de Rusia, hace casi cuatro años. Una selección de sus imágenes sobre el conflicto europeo puede contemplarse en la sala de exposiciones de la Alhóndiga.

¿Cómo acabó en Ucrania?

En Ucrania había ruido de sable hacía semanas. Estaba ya desplegada de enviada especial mi compañera de El País, María Sahuquillo, que era la corresponsal en Moscú. Las amenazas iban subiendo de tono y El País decidió mandar a una segunda persona. Llegué a Kiev en la tarde-noche del miércoles 23 de febrero de 2022, sin creer que esa misma noche iba a comenzar la gran invasión rusa. Mi compañera estaba en el este, en el Donbass, y yo estaba en la capital, y a las 5 de la mañana empezaron a sonar las alarmas y los primeros misiles. Lo que iba a ser una primera toma de contacto mía con Ucrania de unos 10 ó 12 días para escribir historias de ambiente, acabó convirtiéndose en una relación de varios años cubriendo una invasión pura y dura que no sabemos cuándo va a acabar.

En el centro de la imagen, el fotoperiodista de El País, Luis de Vega, en la presentación de la muestra en Zamora. / Alba Prieto

¿Cómo era el país que encontró?

La gente estaba flipando con lo que estaba pasando. Una cosa eran las amenazas que ya había sido reales, y otra cosa era el cariz que estaban tomando las cosas en el 22. Muchos de los especialistas en Europa del Este y en el espacio exsoviético vaticinaban que Putin no se iba a atrever a hacer lo que finalmente hizo. La inmensa mayoría de la población nunca pensó que fuera a cometer la burrada de meter columnas de tanques por distintas zonas de la frontera. Aunque la guerra se pare por el impulso de Donald Trump y la actual coyuntura estratégica, la amenaza no va a cesar. Ellos son conscientes ahora mismo de que la presión del vecino ruso no va a desaparecer y van a tener que convivir varias generaciones no solo con la reconstrucción del país a nivel humano y a nivel material, sino con una nueva forma de vida de los gobiernos, pensando constantemente en que no van a poder tener una relación normal con el vecino ruso. Todo pese a que hay millones de ucranianos siguen teniendo el ruso como primera lengua, y hay, sobre todo, en el este y en otras zonas del país familias divididas a uno y otro lado de las fronteras.

Los ucranianos son conscientes de que la presión del vecino ruso no va a desaparecer y van a tener que convivir varias generaciones con la reconstrucción del país a nivel humano y material

¿Ve la paz cercana en el horizonte?

Una paz justa y duradera no. Yo puedo ver un armisticio, puedo ver un intento de Trump por colgarse el galón de la paz, pero la paz sin justicia y sin soporte legal no es paz. Ahora mismo hay unas fronteras que ha saltado el ejército ruso, que ocupa el 20% de los 600.000 kilómetros de Ucrania, básicamente de toda la península de Crimea y en gran parte las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Jersón. Todo ese territorio debe retrotraerse y volver al gobierno de Ucrania si queremos hablar de una paz y de un final del conflicto que sea justo y duradero. Yo eso ahora mismo no lo veo ni tampoco a corto plazo. Podemos asistir a reuniones y encuentros auspiciados por países del Golfo, por Turquía, por Trump o por la Unión Europea, pero yo creo que eso no acaba con la amenaza del imperialismo que tiene en su mente el presidente Vladimir Putin.

¿Acabará invadiendo completamente Ucrania?

No me atrevo a decir que vaya a ser una invasión total, pero sí tenemos que tener en cuenta los europeos que estamos hablando de un presidente que, muchas veces, cuesta ver que está en sus cabales. Él nunca ha dicho que detrás de Ucrania no vaya a seguir queriendo invadir países bálticos u otro tipo de repúblicas soviéticas. Cuando tratamos de meternos en la mente de presidentes como Putin o como Donald Trump es muy difícil poder racionalizar una explicación de qué es lo próximo que va a pasar.

Algunas de las imágenes exhibidas en La Alhóndiga. / Alba Prieto

Este conflicto ha coincidido con un cambio radical en el orden internacional que quizá lo ha dilatado en el tiempo.

Ahora hay una especie de triunvirato a nivel mundial que está formado por el presidente Xi Jinping, por el presidente Putin y por el presidente Trump que están tratando de revertir el orden mundial que se había establecido tras la Segunda Guerra Mundial con unas bases sentadas en el orden internacional y regido por las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el fortalecimiento de la Unión Europea y una especie de reconocimiento mundial de las fronteras de los acuerdos de Ginebra que supuestamente rigen los conflictos armados. Mi impresión es que ahora mismo los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos quieren convertir el mundo en su monopolio particular. Lo hemos visto con la manera en la que tratan de afrontar el asunto venezolano o las ansias ocupacionistas e imperialistas con respecto a territorios como Groenlandia o la manera en la que interpreta el propio Trump la invasión de Ucrania que, a menudo, justifica. Incluso dentro de la propia Unión Europea es muy difícil hablar de una entidad de peso si no hay unidad de acción ni unidad de opinión. Podemos hablar también de Hungría, cuyo presidente está claramente alineado con el presidente ruso, y todo esto complica que el bloque de los 27 tenga peso, esa debilidad es aprovechada por Trump para intentar imponer su criterio no solo en la Unión Europea sino también para tener amedrentada a la propia OTAN.

Exposición

La guerra de Ucrania está pasando a un segundo plano en la actualidad internacional, lo que hace más importante que se visibilice con sus fotografías, exhibidas estos días en Zamora.

Frente a este consumo rápido de información que nos llega en forma de textos, de vídeos, de imágenes... con la exposición pretendemos que mostrando algunas de las fotos, que fueron en principio hechas para un medio de comunicación, la gente tenga unos segundos más de reflexión leyendo la información que aportamos. Dándole una segunda vida a esas imágenes y dando una segunda oportunidad a la audiencia para que sea consciente de cómo la agenda informativa, que mueve cada día los medios de comunicación, dolorosamente tiene que abrir con unas cosas y mantener en un segundo plano otras.

"El trabajo del periodista es bajar al terreno y acercarnos a los verdaderos protagonistas"

En cada imagen humanizan a los retratados, ya que cuentan su historia en la cartela, ¿fue elección suya o de los comisarios?

Uno de los pilares sobre los que se asienta el trabajo del periodista es que tenemos que bajar al terreno, mancharnos las botas y acercarnos a los verdaderos protagonistas, lo que implica que, muchas veces, una pequeña historia, un nombre, una casa... un pequeño detalle nos ayuda a comprender un gran conflicto. De ahí que haya fotografiado a Larisa delante de su casa con la columna de tanques totalmente destruida o a Natalia asomada a su apartamento absolutamente calcinado después de haber vuelto a su casa de Irpín. Nuestra obligación como periodistas es tratar de que el lector y la audiencia, en general, comprenda los grandes acontecimientos con estos nombres que nos ayudan a acercarnos a la realidad del conflicto. Yo no entiendo otra forma de hacer fotoperiodismo y de hacer periodismo. Muchas veces no es cómodo porque el cuerpo te pide mantenerte a una distancia media en la que tú describes los hechos sin preguntar más a los protagonistas de la acción que tienes delante. Yo como redactor y como fotógrafo al mismo tiempo del periódico es la cámara de fotos la que siempre me ha obligado a acercarme más a los acontecimientos. Y muchas veces, el acercarme a hacer fotos es lo que ha enriquecido finalmente mi texto con unas palabras o con una pequeña historia de alguien que, sin haberme acercado con la cámara, me hubiera quedado a lo mejor a una distancia más prudencial.

Luis de Vega junto a una de sus instantáneas. / Alba Prieto

La desaparición de esa distancia ¿qué factura pasa?

La factura que pasa es que a menudo veo a mis hijos, a mi mujer o a mi madre reflejados en los protagonistas de mis historias. Soy un hombre antes que un periodista, pero, tengo una especie de privilegio que no tienen los protagonistas de mis historias y es que yo me puedo dar la vuelta y volverme a mi casa en el momento en el que considere que no estoy en condiciones de trabajar. Estoy en un estadio distinto a las verdaderas víctimas.

Y ¿cómo está la población ahora?

A la población cada vez le cuesta más encontrar una rendija de optimismo. El dolor, el rastro de la muerte, la pérdida de cosas materiales y de personas y de esperanza es tal a lo largo de cuatro años que es muy complicado hablar con alguien que sea medianamente optimista. Además, creo que debemos ser conscientes como españoles que estamos a 4.000 kilómetros de Ucrania, que tenemos una guerra dentro del continente europeo y que no tenemos ninguna salvaguarda que nos asegure a nosotros que, en algún momento, con el tipo de armamento que tienen países como Rusia no podamos ser nosotros víctimas de un conflicto armado.