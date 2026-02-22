¿Hasta cuándo durará el sol y el buen tiempo en Zamora?

El ambiente casi primaveral que Zamora ha disfrutado en los últimos días tiene fecha de caducidad. El sol y las temperaturas suaves continuarán durante buena parte de la semana, pero el cambio comenzará a notarse de cara al fin de semana, cuando los termómetros perderán varios grados y el ambiente será más fresco.

La jornada más cálida llegará el martes, cuando las máximas alcanzarán los 21 grados. Un registro elevado para el mes de febrero que consolidará la sensación de anticipo primaveral que ya se vive en calles y terrazas. El cielo seguirá presentando intervalos de nubes y claros, aunque sin precipitaciones, lo que permitirá mantener la actividad al aire libre.

El miércoles comenzará un ligero descenso térmico. Las máximas bajarán hasta los 17 grados, todavía en valores suaves pero ya lejos del pico previsto para el martes. Aun así, el ambiente continuará siendo agradable en las horas centrales del día, especialmente en zonas resguardadas del viento.

El jueves se producirá un pequeño repunte hasta los 18 grados, pero será algo puntual. A partir del viernes el descenso será más evidente. Las máximas se situarán en torno a los 16 grados, y el sábado se quedarán en 15, consolidando el cambio de tendencia.

El tiempo en zamora del 22 al 28 / AEMET

Descenso progresivo hacia el fin de semana

Aunque no se espera una caída brusca ni un regreso inmediato a temperaturas invernales extremas, el contraste con los 21 grados del martes será notable. En apenas cuatro días la diferencia será de seis grados, suficiente para que vuelva el abrigo en las primeras y últimas horas del día.

Las mínimas también reflejarán ese ajuste, con valores más contenidos conforme avance la semana. Además, aumentará ligeramente la probabilidad de precipitaciones de cara al viernes y al sábado, lo que podría reforzar la sensación de cambio de tiempo tras varios días dominados por el sol.

En resumen, el buen tiempo se mantendrá hasta el fin de semana. Zamora seguirá disfrutando de jornadas luminosas y templadas hasta mediados de semana, con el martes como día más cálido. A partir de ahí, los termómetros iniciarán un descenso progresivo que devolverá a la ciudad a valores más acordes con la recta final de febrero.