Carros de bebé y vehículos comparten rampa en este parking de Zamora

Los cochecitos de bebé y los usuarios de sillas de ruedas tienen que acceder al parking subterráneo de la plaza de la Constitución por las mismas rampas que utilizan los automóviles para entrar y salir del recinto, debido que el ascensor lleva estropeado desde diciembre y no tiene visos de su arreglo en corto plazo de tiempo. Y tienen que hacerlo, además aprovechando el angosto espacio que queda entre la barrera y la pared.

Es lo que denuncia una vecina de la zona, Laura Laperal Pérez, quien manifiesta "públicamente mi malestar ante una situación que considero intolerable y que, pese a haber sido comunicada por las vías oficiales, continúa sin solución".

Ascensor estropeado en el párking de La Constitución / Cedida

Laura ha presentado "dos quejas formales con fotografías en el Ayuntamiento, la Diputación y ante la Policía, con el objetivo de que se tome conciencia del problema y se actúe en consecuencia. No se trata de una percepción subjetiva, sino de hechos documentados que afectan directamente a la calidad de vida y a la convivencia".

Resulta frustrante, prosigue la mencionada vecina, "comprobar cómo, después de cumplir con los procedimientos establecidos, la respuesta sigue siendo inexistente. Los vecinos tenemos derecho a ser escuchados y a que las administraciones actúen con diligencia ante situaciones que requieren una intervención clara".

Desde su punto de vista "no es razonable que la carga de insistir, denunciar y demostrar recaiga siempre en los ciudadanos. Pagamos nuestros impuestos y cumplimos nuestras obligaciones; lo mínimo que esperamos es una gestión eficaz y una respuesta a los problemas que se plantean".

Confía en que "esta queja pública sirva para que se adopten las medidas necesarias".