Carros de bebé y vehículos comparten rampa en este parking de Zamora

El ascensor del aparcamiento subterráneo lleva averiado desde el mes de diciembre

Un cochecito de bebé, ante la barrera del parking.

Un cochecito de bebé, ante la barrera del parking.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Los cochecitos de bebé y los usuarios de sillas de ruedas tienen que acceder al parking subterráneo de la plaza de la Constitución por las mismas rampas que utilizan los automóviles para entrar y salir del recinto, debido que el ascensor lleva estropeado desde diciembre y no tiene visos de su arreglo en corto plazo de tiempo. Y tienen que hacerlo, además aprovechando el angosto espacio que queda entre la barrera y la pared.

Es lo que denuncia una vecina de la zona, Laura Laperal Pérez, quien manifiesta "públicamente mi malestar ante una situación que considero intolerable y que, pese a haber sido comunicada por las vías oficiales, continúa sin solución".

Ascensor estropeado en el párking de La Constitución

Ascensor estropeado en el párking de La Constitución

Laura ha presentado "dos quejas formales con fotografías en el Ayuntamiento, la Diputación y ante la Policía, con el objetivo de que se tome conciencia del problema y se actúe en consecuencia. No se trata de una percepción subjetiva, sino de hechos documentados que afectan directamente a la calidad de vida y a la convivencia".

Resulta frustrante, prosigue la mencionada vecina, "comprobar cómo, después de cumplir con los procedimientos establecidos, la respuesta sigue siendo inexistente. Los vecinos tenemos derecho a ser escuchados y a que las administraciones actúen con diligencia ante situaciones que requieren una intervención clara".

Desde su punto de vista "no es razonable que la carga de insistir, denunciar y demostrar recaiga siempre en los ciudadanos. Pagamos nuestros impuestos y cumplimos nuestras obligaciones; lo mínimo que esperamos es una gestión eficaz y una respuesta a los problemas que se plantean".

Confía en que "esta queja pública sirva para que se adopten las medidas necesarias".

