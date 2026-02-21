Zamora se echa a la calle en un 21 de febrero primaveral

Zamora ha vivido este 21 de febrero una jornada que muchos ya califican como anticipo de la primavera. Tras varias semanas marcadas por el frío y los cielos grises, el sol se ha impuesto con claridad desde primeras horas del día y las temperaturas suaves han transformado por completo la imagen de la ciudad.

El cambio se ha notado especialmente en el centro. Desde la Plaza Mayor hasta la calle Santa Clara, pasando por la zona de la Marina y los alrededores de la Plaza de Sagasta, las terrazas han recuperado una estampa que parecía reservada para marzo o abril. Mesas completas, gafas de sol y abrigos abiertos han sido la fotografía dominante de la jornada.

Muchos vecinos han aprovechado el buen tiempo para pasear sin prisas por el casco histórico, cruzar el puente de piedra sobre el Duero o sentarse al sol en cualquier banco orientado al sur. Familias con niños, grupos de jóvenes y personas mayores han coincidido en las calles en una escena de normalidad animada que contrasta con los días recientes de viento y temperaturas bajas.

Los establecimientos hosteleros han notado el impulso. Con el mediodía como punto álgido, encontrar mesa libre en algunas terrazas ha sido complicado. El ambiente, sin embargo, no ha sido solo de consumo: también de reencuentro. Conversaciones largas, risas y saludos entre conocidos han acompañado a una jornada que invitaba a quedarse en la calle.

El buen tiempo ha tenido también efecto en el comercio. Con más tránsito peatonal, los escaparates han vuelto a captar miradas y muchos zamoranos han aprovechado para realizar compras pendientes o simplemente pasear sin rumbo fijo, disfrutando de una temperatura más propia de finales de marzo que de la recta final del invierno. Hoy parecía ser una excepción pero los próximos días van a estar marcados por la misma tónica, el martes llegaremos hasta los 20 grados de máxima según las previsiones de la AEMET.

Tiempo última semana de febrero Zamora 2026 / Cedida

Sin necesidad de grandes eventos ni celebraciones, Zamora ha demostrado cómo una jornada de buen tiempo puede transformar el ritmo urbano. Uno de esos días en los que el sol actúa como mejor reclamo, llena las terrazas y devuelve a las calles ese bullicio que anuncia que la primavera empieza a asomarse.