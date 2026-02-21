La plataforma de la sanidad de Zamora habla de éxito de la manifestación regional

"Para las plataformas ha sido todo un éxito poder reunir a 25.000 personas, clamando por mejoras en la sanidad pública de esta comunidad autónoma. Sin duda, el testigo lo tienen ahora los partidos políticos que concurren a las elecciones, los del partido que gobierna actualmente y aquellos otros que aspiran a gobernar, para acercar la sanidad pública a las mejoras necesarias, que hemos reflejado en nuestro manifiesto y que van del aumento de financiación y recursos a una mejor gestión de la Atención Primaria y hospitalaria".

Colectivo de Tábara, en la concentración. / Cedida

Son las palabras de Jerónimo Cantuche, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, una de las 16 organizaciones de todas las provincias de Castilla y León convocantes de la manifestación que reunió a miles de personas en Valladolid (siete autobuses llegaron desde Zamora) este sábado bajo los eslóganes de "Sanidad pública y de calidad" o "La sanidad no se vende, se defiende".

La marcha salió de la Plaza Mayor para llegar a la Consejería de Sanidad y en ella participaron representantes políticos y sindicales, entre ellos, el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, el ministro de Transportes Óscar Puente; el candidato de IU-Sumar-Equo, Juan Gascón; o la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Junta, Miguel Ángel Llamas.

Plataforma de Sayago, en Valladolid. / Cedida

"Ahora esperamos la reacción de los partidos, que se pongan a trabajar y hagan suyas estas reivindicaciones de los ciudadanos, y mejoren mucho la sanidad pública de esta comunidad, que falta leerse y especialmente en Zamora", señaló Cantuche.

El portavoz no cree que esta haya sido una manifestación anti-Mañueco. "Antes del inicio de las campañas electorales ya hemos tenido manifestaciones, en las dos últimas así ha sido, porque queremos poner en el debate político la situación de la sanidad. Y les pedimos a todos los partidos mejoras si llegan a gobernar".

Representantes de Vidriales en la protesta. / Cedida

Cantuche asegura que "esto no es una manifestación contra nadie, sino a favor de la sanidad pública. Lógicamente, los que llevan gestionando 24 años la sanidad pública en esta comunidad autónoma son los que tienen la responsabilidad de que la situación actual sea la que es. Los que no han gobernado no la tienen. Pero nosotros reivindicamos una sanidad pública digna y de calidad y que la ponga en marcha el Partido Popular si llega a gobernar, el Partido Socialista si lo hace, u otros partidos los que sean, para atender las demandas de los ciudadanos. No es más que eso".

Entre las reivindicaciones, un aumento de la financiación de la sanidad pública, que el 25% se destine a la Atención Primaria (fue promesa electoral del presidente Mañueco ya en los anteriores comicios). "A partir de ahí hay que identificar las necesidades de cada territorio, de cada comarca. No son las mismas en Valladolid que en Zamora, porque tienen mucho que ver con la población de cada sitio, con el envejecimiento y la cronicidad de la enfermedad".

Porque, dijo, "son necesarios médicos, pero también otros profesionales sanitarios, como fisioterapeutas, enfermeras o pediatras".