Nuevo ardid de los cacos en Zamora: Fingen buscar un hospital para robarle el bolso

Salía con su compra de Carrefour. Dejó el bolso en el asiento del copiloto y se disponía a colocar las viandas en el coche cuando apareció por detrás una pareja en un vehículo gris, preguntándole con premura dónde había un hospital. La mujer les indicó la dirección del Virgen de la Concha, pero la pareja parecía no entenderle, por lo que se tuvo que acercar un poco más, alejándose, claro, de su propio coche. En ese momento un tercer individuo se coló por el lateral y birló el bolso del asiento del copiloto, sin que la víctima se percatara.

Fue más tarde, cuando vio salir el vehículo un Citroën gris, tipo sub, a toda velocidad, cuando le dio el pálpito, miró en el coche y efectivamente, el bolso había desaparecido. No llevaba mucho dinero efectivo, unos 20 euros, pero sí todas las tarjetas y el teléfono móvil. Fue una desgracia añadida, porque sin el terminal tardó un rato en conseguir ayuda: "Ese ha sido el problema a quien llamas. No podía hacer nada, es como una película de terror".

Como ahora llevamos todos los contactos en la agenda del móvil apenas recordaba más que el de su marido, pero al llamarle desde el número de otra persona, este no reconocía el número y no lo cogía.

Al final pudo contactar con su hija en Salamanca, esta a su vez con su padre, marido de la víctima y entre ambos empezaron a bloquear tarjetas. Es el mayor trastorno que se ha llevado la víctima, junto con la sensación de "haber sido una pava". Cierto que cerró la puerta del coche, pero no le dio al bloqueo de puertas.

Más casos

Es la odisea que sufrió una zamorana a la que unos cacos sustrajeron el bolso con una estratagema representada como si fueran perfectos actores. Los autores parecían de origen sudamericano y la víctima los vio perfectamente por lo que podría identificarlos.

Si esta peripecia sucedía este jueves el viernes, en el mismo aparcamiento, hubo otro robo con un modus operandi parecido. En esta otra ocasión, la mujer salió de comprar y cuando estaba ya montada en el coche un desconocido le tocó en la ventanilla para advertirle de que se le había caído dinero. Cuando la mujer salió a mirar, el otro caco de la banda abrió rápidamente la puerta del copiloto y se llevó el bolso.

También el pasado jueves, en otra zona de la ciudad, en la plaza donde se sitúa el supermercado Día de Pinilla, los mismos autores del robo de Carrefour utilizaron una estrategia similar con otra mujer que salía de hacer la compra: preguntarle dónde había un hospital porque tenían una urgencia. En ese caso les salió mal porque la mujer respondió que no sabía y que preguntaran a otra persona.