La mina de un pueblo de Zamora reconvertida a ruta turística

En uno de los balcones naturales más impresionantes de los Arribes del Duero en la parte de Zamora, se esconde un lugar que pocos visitantes ajenos a Zamora conocen pero que sorprende por su historia y por el entorno en el que se ubica: la mina del Carrascal. Este enclave, hoy silencioso y en desuso, fue durante décadas un pequeño motor económico para la zona, donde se extraían minerales en un paisaje agreste marcado por cortados, encinas y la presencia constante del río.

Enclavado en Villadepera, la visita a la mina es un viaje al pasado. Sus antiguas estructuras, hoy integradas entre la vegetación, permiten imaginar la dureza del trabajo minero en un territorio abrupto, donde los vecinos del pueblo y aledaños encontraban una fuente de sustento. Los restos de los canales, bocaminas y muros de piedra conviven ahora con senderos ideales para pasear y descubrir la esencia más salvaje de los Arribes.

El entorno se convierte en un atractivo por sí mismo: desde las inmediaciones de la mina se disfrutan panorámicas únicas del cañón del Duero, con paredes verticales que impresionan en cualquier época del año. La zona es también un punto privilegiado para observar aves rupícolas como el buitre leonado o el alimoche, que encuentran en estas rocas su hábitat ideal.

La mina de Carrascal es, en definitiva, un rincón perfecto para quienes buscan un turismo tranquilo y auténtico, donde naturaleza e historia se entrelazan. Una parada imprescindible para descubrir el lado más desconocido —y sorprendente— de Villadepera y del Parque Natural de los Arribes del Duero.

Casiteria para estaño

De esta mina se extraía la casiterita para obtener el estaño. Es una galería de posible origen romano, que fue explotada principalmente en los siglos XVI y XVII, repuntó de nuevo en el siglo XIX e incluso se reabrió a finales del S.XX para intentar extraer más mineral.

Algunos geólogos afirman que las rocas de las paredes de esta mina son unas de las más antiguas de la Península Ibérica.