Leticia García: "Las políticas dirigidas a los jóvenes constituyen uno de los ejes centrales del proyecto del Partido Popular"

"Las políticas dirigidas a los jóvenes constituyen uno de los ejes centrales del proyecto del Partido Popular para Castilla y León". Así lo ha destacado la cabeza de lista del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Zamora de cara a las Elecciones Autonómicas del próximo 15 de marzo, Leticia García Sánchez, en un encuentro con representantes de Nuevas Generaciones del PP.

Acompañada por Isabel Blanco Llamas, Juan del Canto Sevillano, Ainhoa Aranguren Eloy, Santiago Moral Matellán y Esther Sánchez Oliveros, también integrantes de la candidatura, han analizado las principales preocupaciones de la juventud zamorana para trasladarles las propuestas impulsadas por el Partido Popular para facilitar su emancipación y su futuro en la Comunidad.

Durante la reunión, García Sánchez ha puesto especial énfasis en las medidas vinculadas al acceso a la vivienda, el empleo y las oportunidades en el medio rural.

La candidata popular ha detallado las nuevas iniciativas anunciadas por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, entre ellas la puesta en marcha de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, una herramienta destinada a facilitar la compra de la primera vivienda.

Esta medida permitirá a los jóvenes deducirse el 15% de las cantidades ahorradas, con aportaciones de hasta 10.000 euros anuales durante cinco años, lo que supondrá un ahorro fiscal máximo de 7.500 euros destinado directamente a favorecer la emancipación juvenil.

Además, García Sánchez ha explicado que la Junta reforzará el sistema de avales públicos para la adquisición de vivienda, incrementando la cobertura hasta el 20% del valor de la hipoteca, lo que permitirá a muchos jóvenes acceder a financiación bancaria reduciendo la necesidad de ahorro previo.

En materia de vivienda, la candidata ha destacado que el Partido Popular prevé incrementar un 80% la inversión en políticas públicas de vivienda durante la próxima legislatura, con el objetivo de ampliar la oferta disponible y facilitar el acceso especialmente a los jóvenes y familias del medio rural.

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de más de 800 nuevas viviendas públicas en el primer año de legislatura, reforzando así el parque residencial asequible.

Asimismo, ha recordado la continuidad de las ayudas al alquiler impulsadas por la Junta de Castilla y León, que actualmente cubren hasta el 50% de la renta, porcentaje que puede alcanzar el 75% para jóvenes residentes en el medio rural, beneficiando cada año a más de 21.000 familias en Castilla y León.

“La vivienda, el empleo y los servicios son claves para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital sin abandonar Zamora. Nuestro compromiso es generar oportunidades reales para que quien quiera quedarse pueda hacerlo con estabilidad y calidad de vida”, ha afirmado García Sánchez.

Durante el encuentro también se abordaron cuestiones relacionadas con el impulso al emprendimiento juvenil, la digitalización, el acceso a la formación y la mejora de infraestructuras y servicios en el entorno rural como herramientas esenciales para combatir la despoblación.

La candidata popular ha agradecido la implicación de Nuevas Generaciones y ha destacado que "escuchar a los jóvenes y convertir sus propuestas en políticas concretas es la mejor manera de construir el futuro de Castilla y León".

"Queremos que Zamora sea una tierra de oportunidades donde los jóvenes puedan iniciar su proyecto de vida con garantías", ha concluido.