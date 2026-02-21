Cientos de curiosos y ni un solo "therian" en la quedada animal en Zamora: "¿Pero dónde están?"

La quedada "therian" anunciada para este viernes en Zamora, al igual que en la mayoría de ciudades españolas, ha terminado convirtiéndose en un "puf". Mucho ruido y pocas nueces. Ni rastro de "therian": nada de adolescentes vestidos de gatos ni de jóvenes saltando mientras aúllan como lobos. Eso sí, cientos de curiosos se acercaron al punto de encuentro en el parque de La Marina para terminar yéndose tal y como llegaron: sin ver un solo animal humano.

Familias enteras, adolescentes y curiosos de todas las edades acudieron este viernes a las 20.30 horas a la llamada de los "therian" con un éxito de convocatoria asombroso a pesar de que "aquí solo hay gente esperando a algo que no sabe que es".

A pesar de que la quedada no cumplió su propósito original, el experimento social funcionó y, desde luego, es para estudio: cientos de personas acuden a un lugar convocados por gente que se siente animal sin una organización clara.

Eugenio Viñas

La realidad ha sido idéntica en la mayoría de ciudades españolas. Algunos implicados en el movimiento apuntan a que el miedo de los "therian" a recibir algún tipo de ataque impidió que finalmente acudieran a la cita. Sin embargo, el sentir general es que "esto ha sido una especie de inocentada en pleno 20 de febrero... y hemos picado todos como borregos".