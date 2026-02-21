El arte local de las últimas décadas reunido en una muestra en la Biblioteca Pública de Zamora

Pasear por la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora supone disfrutar de las obras de muchos de los más relevantes artistas plásticos que ha dado esta tierra, o que están fuertemente vinculados con la provincia, de las últimas décadas.

Con la denominación de "24 artistas zamoranos", la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida conmemora sus tres décadas de existencia de la mejor forma, compartiendo buen arte con los zamoranos.

El galerista Ángel Almeida habla durante la inauguración. / Alba Prieto / LZA

Una de las singulares obras tridimensionales de Javier Carpintero dialoga con una pieza que hiciera Fernando Pennetier en el primer ámbito de la sala donde pueden contemplarse catálogos de artistas exhibidos. Ya en el grueso del espacio, el público puede disfrutar con cuadros firmados por Castilviejo, Enrique Seco San Esteban, Antonio Pedrero, Manuel Esteban Lamas, Ricardo Segundo o de Torre Cavero para luego poder disfrutar de un paisaje alistano a través de acuarela de José María Mezquita o un característico interior de Cuasante, en tonalidad rojo, o varias naturalezas que pintara Juan Carlos Matilla.

El galerista Ángel Almeida rodeado por artistas exhibidos. / Alba Prieto / LZA

La muestra, que podrá verse hasta el 20 de abril, se completa con creaciones de los acuarelistas Bordell y Satur Vizán junto a piezas de Ana Zaragozá, Gloria García Pertejo, Ignacio Parrilla, Limia, Carmen Mayor, Juan Hernández, Pacho y José Acilu e incluso pintores más abstractos como Carlos Piñel y Fernando de Dios.

Público contempla las obras exhibidas. | ALBA PRIETO

Trayectoria

Desde que Espacio 36 abriera sus puertas en un local en el pasaje de Santa Clara hasta su ubicación actual, en la calle de San Andrés, ha impulsado la celebración de 500 exposiciones tanto de pintura como de escultura. En esta ocasión la colectiva se limita a obra plástica porque con la introducción de la escultura "hubiera quedado muy lleno el espacio".

Público en la apertura de la muestra. / Alba Prieto / LZA

"Son 30 años de andadura con unos comienzos que fueron terribles", rememoró el galerista que demostró sus ganas de seguir en el oficio durante la inauguración de la muestra en la que estuvo arropado de la mayoría de artistas vivos y familiares de autores fallecidos.

Enrique Seco conversa con Antonio Pedrero. / Alba Prieto / LZA

"Este mundo de las galerías es complicado, es un mercado donde las nuevas tecnologías están apostando por otras fórmulas, pero los museos siguen abiertos con grandes obras de pintura y escultura", remarcó.