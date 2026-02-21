Artes plásticas
Anselmo Esteban en estado puro
El artista Anselmo Esteban reúne 35 cuadros y tres esculturas en la exposición "La memoria de la luz", que desde el viernes puede contemplarse en la sala de exposiciones de La Encarnación.
Anselmo Esteban tiene al público acostumbrado a sus óleos centrados en la Semana Santa. Sin embargo, su muestra "La memoria de la luz" permite descubrirle en nuevos registros como la escultura y la abstracción en su nueva exposición en La Encarnación.
El creador exhibe dos volúmenes en madera de temáticas muy distintas a los pies del antiguo presbiterio.
Alrededor de las esculturas, el que tiempo atrás fuera alumno de Rodri, de Carlos San Gregorio y de Patxi Acevedo presenta su reinterpretación de "La Golondrina" de Antonio Pedrero, una serie de rincones de Puebla de Sanabria y de la capital, donde destacan las emblemáticas vidrieras del antiguo Mercado de Abastos, o bien las aceñas de Olivares, el cimborrio de la catedral desde dentro o los soportales del viejo Ayuntamiento.
El paso de Redención, el Nazareno de Vera Cruz con San Juan de fondo o La Despedida tienen cabida junto a varios retratos de animales e incluso unas obras abstractas a tinta realizadas en "momentos de relajación", explica el autor.
