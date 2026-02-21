Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anselmo Esteban en estado puro

El artista Anselmo Esteban reúne 35 cuadros y tres esculturas en la exposición "La memoria de la luz", que desde el viernes puede contemplarse en la sala de exposiciones de La Encarnación.

N. S. / T. S.

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Anselmo Esteban tiene al público acostumbrado a sus óleos centrados en la Semana Santa. Sin embargo, su muestra "La memoria de la luz" permite descubrirle en nuevos registros como la escultura y la abstracción en su nueva exposición en La Encarnación.

El creador exhibe dos volúmenes en madera de temáticas muy distintas a los pies del antiguo presbiterio.

exposición &quot;La memoria de la luz&quot; de Anselmo Esteban

En primer término las esculturas que pueden verse en "La memoria de la luz" de Anselmo Esteban. / José Luis Fernández / LZA

Alrededor de las esculturas, el que tiempo atrás fuera alumno de Rodri, de Carlos San Gregorio y de Patxi Acevedo presenta su reinterpretación de "La Golondrina" de Antonio Pedrero, una serie de rincones de Puebla de Sanabria y de la capital, donde destacan las emblemáticas vidrieras del antiguo Mercado de Abastos, o bien las aceñas de Olivares, el cimborrio de la catedral desde dentro o los soportales del viejo Ayuntamiento.

El paso de Redención, el Nazareno de Vera Cruz con San Juan de fondo o La Despedida tienen cabida junto a varios retratos de animales e incluso unas obras abstractas a tinta realizadas en "momentos de relajación", explica el autor.

