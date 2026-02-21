El alcalde de Zamora vulneró la ley electoral al ensalzar la gestión económica en periodo electoral

La Junta Electoral Provincial ha dictaminado que la rueda de prensa ofrecida por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido y su concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ambos de IU, para ensalzar la gestión económica municipal, ofreciendo datos como el superávit de seis millones, el récord de inversión de 17 millones y la reducción de la deuda municipal "se encuentra expresamente prohibida" por la ley electoral, al producirse precisamente en periodo electoral y sin que responda "a ninguna necesidad pública" anunciar esos datos justo en este momento.

La denuncia partió del representante de Unión del Pueblo Leonés, Manuel Herrero, quien entiende que alcalde y concejal "utilizaron un cauce institucional para vender el logro económico y de inversiones de la Corporación Municipal".

La Junta Electoral le da la razón y discrepa, sin embargo, de las alegaciones presentadas por los responsables municipales, quienes indicaron que todos los años se da cuenta del cierre económico del ejercicio en fechas parecidas. Los jueces explican que otros años no había convocadas elecciones y, por otra parte, "se entiende que en nada afecta al servicio público el que dichos datos, publicados ante la prensa como un logro del partido político que concurre a estas elecciones en coalición con otras formaciones políticas se hubiera realizado una vez terminado el proceso electoral o que, en su caso, se hubiera limitado a una mera exposición de cifras que se desprenden del informe de intervención".

Por ello concluye que la rueda de prensa de Guarido y Bernardo "constituye un acto prohibido por la Ley Electoral, al ser un acto de propaganda de logros prohibida". Ordena retirar todas las notas de prensa, audios y vídeos de tal rueda de prensa de la web municipal y las redes sociales institucionales y apercibe a los dos políticos que de incurrir de nuevo en estas prácticas se enfrentarán a una multa de entre 300 y tres mil euros.

Jurisprudencia

Y es que, según la jurisprudencia, la ley impide que desde al convocatoria de unas elecciones y hasta la celebración de los comicios, "los poderes públicos puedan organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a las realizaciones a los logros obtenidos".

No están prohibidas, sin embargo, las inauguraciones institucionales de autoridades en eventos comerciales, industriales, profesionales, económicos, cultural, deportivo, cultural o lúdico, tales como congresos, ferias de muestra festivales o fiestas populares que se celebren de forma regular y periódica en fechas coincidentes con un periodo electoral, siempre que no haya alusiones a realizaciones o logros de las autoridades.

La Junta Electoral ya condenó, a instancias también de UPL, al presidente de la Diputación, Javier Faúndez, por la inauguración del consultorio médico de Madridanos, pero, en cambio, tiró de las orejas a los denunciantes (los leonesistas) cuando denunciaron supuestas irregularidades en el anuncio de la apertura del paraninfo del Colegio Universitario, al entender que en ese caso, no había infracción alguna por parte de las autoridades provinciales.