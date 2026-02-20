UPA reclama una ayuda para la apicultura familiar en la nueva PAC

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado hoy un lugar prioritario para la apicultura zamorana en la PAC post-2027. El planteamiento que defienden es que contenga una ayuda acoplada aprovechando los cinco puntos de incremento para este tipo de ayuda que prevé la Comisión Europea de cara al próximo periodo PAC y la posibilidad de emplear la colmena como unidad de pago y gestión.

UPA reclama que esta ayuda asociada a la apicultura familiar debe ser específica para la apicultura en España, que tenga en cuenta su realidad productiva y sus retos y estar dirigida a la apicultura familiar por lo que se debe exigir un mínimo de colmenas y con un importe máximo por beneficiario para garantizar un reparto justo.

Asimismo, desde UPA entienden que los apicultores deben acceder a las ayudas de Zona de Limitaciones Naturales u otras limitaciones específicas en las mismas condiciones que el resto de sectores.

Una valiosa "herramienta de renta y resiliencia" que reclaman para un sector que "presta servicios ambientales esenciales a toda la sociedad (polinización, biodiversidad y equilibrio de ecosistemas agrarios) y que, al mismo tiempo, sufre un deterioro productivo ligado a sequías más persistentes, sanidad apícola y presión de mercado".

Además, proponen que esta ayuda reconozca que "la apicultura no solo produce miel, sino que sostiene parte de la base biológica de la agricultura y de la alimentación".

Reivindicación que han expresado con motivo de la inauguración de la VII Feria Apícola Internacional Meliza en Ifeza, para equiparar la apicultura a otros sectores ganaderos prioritarios y asegurar su viabilidad y su futuro.