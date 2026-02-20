El Tua Festival de Senderismo: un paraíso verde a dos horas de Zamora con senderismo, gastronomía y cultura local

A menos de dos horas de Zamora existe un auténtico paraíso verde por descubrir para los amantes de las rutas por la naturaleza. Tan solo hay que cruzar la frontera y adentrarse en el Parque Natural Regional del Valle del Tua, en la vecina Portugal.

Un espacio "que no muchos zamoranos conocen", según reconoció el presidente del parque natural, Antonio Luis Marques. De ahí que presentara en la ciudad una propuesta que lleva tres años cosechando éxitos y a cuya cuarta edición esperan que se apunten muchos zamoranos.

Se trata del Tua Festival de Senderismo, que arranca en marzo y se prolonga hasta el mes de octubre. En cinco fines de semana, se ofrece la oportunidad de descubrir parajes diferentes en los municipios del Valle del Tua como son Alijó (28 y 29 de marzo), Vila Flor (17, 18 y 19 de abril), Murça (30 y 31 de mayo), Carrazeda de Ansiâes (19 y 20 de septiembre) y Mirandela (10 y 11 de octubre).

La propuesta incluye degustación de productos típicos, mercados, conferencias y el recorrido por el sendero elegido, con caminatas de tres o cuatro horas.

Presentación en la FRAH

"Es la primera vez que presentamos este festival fuera del país", confesó Marques en la rueda de prensa que ofreció en la Fundación Rei Afonso Henriques. "Uno de los objetivos de esta iniciativa es defender a los territorios integrados en el Parque Natural del Valle del Tua y a sus comunidades, creando valor y generando actividad económica y social durante esos fines de semana", resumió.

La Fundación Rei Afonso Henriques convoca a los medios a la presentación de Tua Festival de Percursos Pedestres / José Luis Fernández / LZA

Con una propuesta de turismo activo y sostenible, tiene como acción fundamental "poner en valor la naturaleza, el paisaje, el patrimonio y la identidad local, articulando todas las actividades en torno a rutas homologadas de senderismo", explicó.

Pensando en los más pequeños

Una de las novedades de esta edición es la creación de un programa específico para los más pequeños, lo que facilita que sus padres puedan realizar las rutas del domingo con la tranquilidad de que sus hijos están entretenidos con actividades infantiles, educativas y de ocio, supervisadas por monitores.

Además, se podrá participar, por primera vez también, en un concurso de vídeos, donde los caminantes podrán grabar y compartir pequeñas piezas audiovisuales que reflejen su experiencia en el festival, con premios para los trabajos más votados.

Cuidando el medio ambiente

Lo que se mantiene es ese espíritu de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, con pequeñas acciones como un kit de participación en el que hay cantimplora y taza, para evitar las botellas de plástico de un solo uso, y puntos de recarga a lo largo de todos los recorridos.

El evento cuenta con la colaboración de la empresa Portugal NTN, experta en animación turística, y los cinco ayuntamientos participantes, que invitan a alojarse en sus localidades.

Con un límite de 250 inscritos por ruta, el precio para participar en esta experiencia en Portugal tiene un coste de 25 euros por fin de semana.