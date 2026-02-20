El tiempo en Zamora este fin de semana: "¡Hola, Lorenzo!"

¡Por fin vemos el sol! Lorenzo despliega rayos en Zamora y deja atrás varias semanas de lluvia, precipitaciones, fuertes vientos y temperaturas gélidas.

Zamora encara un fin de semana plenamente estable, con cielos despejados, temperaturas suaves para la época y sin rastro de precipitaciones... hasta el miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo se mantendrá seco y tranquilo durante los próximos días, antes de que un frente atlántico cambie por completo el panorama a mediados de la semana.

El tiempo en Zamora durante estos días. / Aemet

Para este viernes, los termómetros oscilarán entre los 0 y 13 grados, con un ambiente limpio y estable que se repetirá a lo largo del día. El sábado será incluso más templado, con máximas que llegarán a 16 grados y un sol que dominará de principio a fin. El domingo, las temperaturas se mantendrán en valores muy similares, alcanzando también los 18 grados en las horas centrales.

La situación cambiará a partir del miércoles, cuando aumenta la nubosidad y se prevé la primera tanda de precipitaciones, con un 95% de probabilidades.

Vuelve el viento

El viento amaina y pierde protagonismo. Soplará con calma durante el fin de semana, pero el martes y miércoles regresa con rachas no tan fuertes como estos días atrás, pero sí alcanzarán sin problema los 20 kilómetros por hora. .

En cuanto a la nieve, la cota se mantendrá alta, entre los 1.800 y 1.500 metros, por lo que no se esperan incidencias en las zonas habitadas de la provincia.

La próxima semana

La semana comprendida entre el 23 de febrero y el 1 de marzo tendrá, en general, temperaturas superiores a las habituales para la época del año en la mayor parte del país, especialmente en los primeros días, cuando podrán superarse los 25 grados en puntos del área mediterránea.

Para la semana siguiente, del 2 al 8 de marzo, la incertidumbre es muy alta, como es habitual en este tipo de pronósticos a un plazo tan largo. Con la información actualmente disponible, podría tratarse de un periodo con temperaturas en torno a los valores propios de la época del año y en el que el paso de frentes daría lugar a precipitaciones en buena parte de la Península.