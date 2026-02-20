Sanabria, aún a la espera de recuperar la frecuencia de mañana del AVE, saca de nuevo el ataúd

La campaña "Renfe entierra a Sanabria por 15 minutos", caracterizada por la "performance" de un entierro y montada con el objetivo de reclamar las paradas de tren perdidas en la comarca zamorana, se reaviva de nuevo, con la convocatoria de actividades reivindicativas que se desarrollarán en Valladolid, Otero, Benavente, Toro y Zamora capital. "Para que se restablezcan las frecuencias eliminadas y Sanabria vuelva a estar comunicada y viva. Sanabria no se entierra" es el lema de la nueva campaña de movilizaciones que llevará al ataúd y todo su séquito el 28 de febrero a Valladolid y Sanabria y el 1 de marzo a Zamora, Benavente y Toro.

El día 28, a las 12.00 horas, la representación tendrá lugar en la plaza de Zorrilla de Valladolid, esquina con calle Santiago, con paradas también en la estación de trenes (10.30 horas), Plaza Mayor (13.00 horas) y Paseo Zorrilla, a la altura del número 56 (14.15 horas). Por la tarde, a las 18.00 horas, la concentración se traslada a la estación de trenes de Otero de Sanabria.

"Hemos dado varios pasos adelante, pero para estos malandrines no es suficiente. Prometen y prometen pero siguen sin cumplir. Ya sabéis que la supresión del horario de tren en nuestra zona no es solo un problema de transporte, es un problema de justicia. No podemos permitir que se nos trate como ciudadanos de segunda clase. No podemos permitir que se nos ignore y se nos olvide. Queda claro que hacemos esto porque queremos un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos y familias. Queremos un futuro con oportunidades, con acceso a servicios básicos y con una calidad de vida digna", señalan los organizadores en el mensaje difundido por Sanabria para animar a la participación.

"No nos rindamos, no nos detengamos ahora, si lo hacemos habremos perdido. Impliquemos a nuestros hijos, padres, madres abuelos, familiares... todo lo que haga falta para acudir el sábado 28 a las 18.00 horas a la estación de Otero. Vamos a demostrar que los sanabreses somos una comunidad fuerte y unida cuando nos tocan lo nuestro. Vamos a demostrar que no nos vamos a rendir. Que el día que volvamos a recuperar los trenes, que cada uno esté orgulloso en su interior de haber hecho lo que tenía que hacer y de haber estado donde tenía que estar", añaden.

Periplo por la provincia

Al día siguiente, 1 de marzo, el ataúd viaja a Benavente (10.45 horas, plaza de Santa María), Zamora capital (Plaza Sagasta 2, a las 12.30) y Toro (13.30 horas, Plaza Mayor).

La movilización llega tras la promesa del ministro de Transportes, Óscar Puente y los responsables socialistas del anuncio, en un futuro próximo, de la recuperación de una de las frecuencias de mañana suprimidas.

Ha habido rumores de cómo sería el nuevo tren, seguramente vinculado con la movilidad de Lugo y también seriamente perjudicada, pero pasa el tiempo y ni siquiera en campaña se ha concretado el plan.