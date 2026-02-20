El PSOE insta a los ciudadanos a evaluar las promesas del PP

Ha prometido hacer una campaña "llena de propuestas", pero no pudo evitar, en la presentación oficial de la candidatura de la lista del PSOE desde Zamora a las Cortes de Castilla y León, hacer una crítica directa al actual presidenta de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Creo que en la democracia hay que hacer un ejercicio de balance por parte de las personas que salen del gobierno, para someterse al escrutinio de los electores y pensar en lo que se ha hecho", explicó el número 1 de la lista socialista por Zamora, Iñaki Gómez.

"Que no nos tomen por tontos", manifestó, en referencia a todas las promesas realizadas por el Partido Popular desde el gobierno de la administración regional en los últimos cuatro años que todavía no se han visto cumplidas en Zamora. Es el caso del nuevo edificio del Conservatorio de Música, el Museo de Semana Santa o el Centro Cívico.

Zamora. PSOE Zamora convoca a los medios de comunicación para presentar al equipo completo que concurrirá a las elecciones autonómicas y se atenderá a los medios en formato canutazo al término de la intervención. / Alba Prieto / LZA

"Lo que tiene que hacer la gente es evaluar dónde están todas esas promesas de hace cuatro años, en qué punto están. La respuesta está paseando por la Universidad Laboral para ver el estado de las obras o por los otros edificios mencionados. También pueden buscar la carretera de que va a Braganza desde Puebla o el funicular de Sanabria", puso como nuevos ejemplos.

Ser serios ante la ciudadanía

Por ello, insistió en la necesidad "de ser serios y que ante la ciudadanía mostremos un compromiso, que evalúen en donde están esas promesas", reiteró, comparando al Partido Popular "con ese mal estudiante que quiere salvar el papelón a toda prisa dos meses antes de que finalice la legislatura, prometiendo dinero a diestro y siniestro, sin presupuestos, lo que me parece, honestamente, un esperpento", calificó. "Ahora que estamos en campaña, volveremos con las mismas promesas y me da la sensación de que nos toman por tontos", lamentó el líder del PSOE de Zamora.

Dando su palabra de que no volverá a hablar de Mañueco durante la campaña, Gómez afirmó que solo se centrará "en propuestas en positivo", con temas que interesan a la gente, como la sanidad, cuya defensa apoyarán en la manifestación de este fin de semana en Valladolid "por una sanidad pública y digna para todos", una preocupación generalizada entre los zamoranos, junto a otros temas como la vivienda, el empleo o la seguridad.

"La salud es un tema prioritario y de esto van las elecciones, de apostar por unos servicios públicos con convicción y franqueza, de abrir los consultorios de todos los pueblos para que haya una atención primaria eficaz y eficiente, sin que nos engañen con las listas de espera", lamentó.

Educación y mujer

La educación también será otro de los asuntos que tratarán en campaña, apostando por una Formación Profesional que sirva para atajar la despoblación, junto con la defensa del patrimonio o del papel de la mujer.

Zamora. PSOE Zamora convoca a los medios de comunicación para presentar al equipo completo que concurrirá a las elecciones autonómicas y se atenderá a los medios en formato canutazo al término de la intervención. / Alba Prieto / LZA

"De todas estas propuestas vamos a hablar, siempre en positivo", reiteró, solicitando a los zamoranos "un préstamo de confianza para los próximos cuatro años".

La lista del PSOE

Gómez presentó oficialmente a sus compañeros de lista, "un grupo humano que me llena de orgullo poder encabezar": Patricia Martín (Benavente), Javier García (Zamora), María Velasco (Toro), Ismael Aguado (Benavente), Anabel Santos (Villaralbo) —la única que no estaba presente por un tema médico—, Andrés González (Fuentes de Ropel) y los suplentes Agustina Martín, Abel García y Raquel Pascual.

"Es un equipo heterogéneo, de gente muy trabajadora y muy honesta", describió.