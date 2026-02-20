El piso de 130 metros para reforma a tu gusto en Santa Clara: el centro de Zamora, a tu alcance
La nueva propiedad en la capital se encuentra en construcción y permite personalizar cada estancia
¿Buscas piso en Zamora? Zamora suma una nueva oportunidad inmobiliaria en el corazón de la ciudad de la mano de Tucasa.com. Se trata de una vivienda de 128 metros cuadrados situado a escasos dos minutos de la Plaza Mayor y junto a la calle Santa Clara, una de las zonas más demandadas por su vida comercial y su comodidad para el día a día.
La vivienda, en proceso de construcción, es ideal para quienes buscan espacio y la posibilidad de personalizar cada estancia. Además, ofrece una distribución planteada para incluir cuatro dormitorios, dos baños, un salón amplio y luminoso, terraza, cocina independiente y hall de entrada. Su amplitud y estructura permiten adaptar el piso a diferentes necesidades familiares o a proyectos de reforma a medida.
Como valor añadido, el inmueble incluye plaza de garaje, ubicada a solo un minuto del portal, una ventaja notable en una zona donde el aparcamiento es especialmente limitado.
Ascensor y accesibilidad
El edificio cuenta además con ascensor, lo que aporta accesibilidad y comodidad.
Cuota comunitaria
La comunidad tiene una cuota mensual de 80 euros, una cifra ajustada para un inmueble de estas características en pleno centro urbano.
Una opción interesante para quienes desean vivir en el corazón de Zamora con amplitud, servicios a pie de calle y el atractivo de poder diseñar un hogar a su gusto.
