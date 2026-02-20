Nueva oportunidad de conocer la tradición comercial de Zamora

A las 12.00 horas de hoy viernes se abre la inscripción para la ruta guiada al comercio de Zamora titulada “Zamora se compra”.

De la mano de la arquitecta y divulgadora Beatriz Barrio se podrá disfrutar de un recorrido que comenzará en el exterior de la plaza de Santa María la Nueva para concluir en el mercado temporal de Abastos, con degustación incluida.

“Es una oportunidad única para conocer mejor la historia de la economía y el urbanismo de nuestra ciudad”, animan a todos los ciudadanos desde el Ayuntamiento de Zamora.

El número de plazas es limitado y los interesados pueden realizar la inscripción en lineazamoraapuntame.com