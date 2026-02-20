La moda viral de los "therian" llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales

¿Animales humanizados o humanos animalizados? Ladran, maúllan, rugen, caminan a cuatro patas -cuadrupedia-, comen y beben de platos en el suelo... Son los "therian", una nueva moda viral sobre personas que se identifican con los animales hasta el punto de vestir, actuar y sentir como esa mascota.

La tendencia ha llegado a Zamora, tanto es así que hay convocada una quedada para este mismo viernes, 20 de febrero, en La Marina con un plan que incluye saltos, juegos y hasta una ronda de aullidos grupales. Su visibilidad corre como la pólvora y aunque para algunos no es más que un juego, su germen parte de personas que conectan con los animales hasta grados impensables. El fenómeno abre un debate sobre identidad, pertenencia y expresión personal en la era digital que lleva a poner sobre la mesa muchas preguntas.

Quedada en La Marina de Zamora para este viernes, 20 de febrero. / Cedida

QUEDADA EN ZAMORA 20 DE FEBRERO

20.30 HORAS

Parque de La Marina

ACTIVIDADES: Taller de creación de máscaras, competición de saltos y quadrobics, ronda de aullidos, juegos por equipos y fotos grupales

¿Por qué engancha tanto a los jóvenes?

Aunque la tendencia atrapa también a adultos, los jóvenes son el objetivo. El primer motivo hay que buscarlo en las redes sociales: entres donde entres, te saltarán vídeos sobre seguidores de esta nueva tendencia viral. El segundo motivo se encuentra en la moda pura y dura sin mayores resquicios psicológicos. Sin embargo, hay casos que esconden verdaderos problemas identitarios con los que canalizar emociones y encontrar su sentido de la pertenencia al grupo, algo muy animal en el fondo.

La moda nació en México pero ya ha llegado a España y, por supuesto, a Zamora, donde ya muchos han creado su propio "gear", es decir, las máscaras, colas y orejas.

No son los "furries"

Tal vez hasta ahora no hayas oído hablar de los "therian" pero sí de los "furries". El fenómeno es similar pero no igual ya que el "furry fandom" es una una subcultura organizada en torno a la afición por personajes animales antropomórficos, es decir, animales con rasgos humanos, más relacionados con los cómics y juegos de animación. Su fondo es, sobre todo, estético mientras que en el caso de los "therian" hay una vivencia interna de identidad o conexión con el animal, mucho más allá que la estética.

El fenómeno es digno de estudio. Muchos psicólogos lo interpretan como el vacío de una parte de la sociedad, aunque la imitación animal funciona como juego, descarga de estrés o performance.

¿De dónde viene el nombre?

No te sorprenderá saber que el término procede, como la mayoría, del inglés: "therianthropy". La palabreja está formada a partir del griego antiguo thērion (bestia o animal salvaje) y ánthrōpos (humano). En su sentido tradicional alude a la transformación humano-animal, pero en el uso contemporáneo que circula en comunidades se interpreta de manera no literal: no como un cambio físico, sino como la vivencia de una conexión interior —psicológica o espiritual— con un animal concreto.