La Milagrosa vuelve a salir a la calle para celebrar este día mundial

Con el lema “Todos los días, el cuidado nos hace constructores de paz”, los alumnos del colegio Medalla Milagrosa de Zamora celebraron este viernes el Día Internacional Escolar de la Paz y la No Violencia.

Las sucesivas borrascas y el tiempo inestable de las últimas semanas obligaron a cancelar el acto que, cada 30 de enero, celebran todos los alumnos del centro para conmemorar este día internacional en la Plaza Mayor.

Celebración día de la paz colegio La Milagrosa / José Luis Fernández / LZA

“Tuvimos que cancelar el acto programado, pero no la intención de involucrarnos por la paz y mostrarlo ante todos los zamoranos en un espacio público excepcional. De ahí este lema porque, en realidad, cualquier día es bueno para celebrar la paz o, dicho de otra manera, celebrar y reivindicar la paz es algo que hay que hacer todos los días del año desde el cuidado y el respeto mutuos”, apuntan desde el colegio.

Colaboración institucional

Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y de la Subdelegación del Gobierno, este año se decidió que el acto cambiar de lugar, pasándose a celebrar en la plaza de la Constitución.

Perfectamente colocados por un equipo de alumnos y profesores, los zamoranos han podido ver a los más de 800 alumnos de todos los niveles educativos que tiene el centro, desde el aula de dos años hasta segundo de Bachillerato.

Para la realización del acto de este año se ha contado también con la colaboración de Caja Rural, que corre con los gastos de la empresa Alefrán para la instalación de la megafonía y preparación previas que, en esta ocasión, consistió en la proyección de dos figuras, un corazón y una paloma de la paz, sobre el suelo de la plaza para que los alumnos los dibujaran con tiza, de forma que se pudieran colocar formando estas imágenes.

Como cada año, el acto consistió en la lectura de un manifiesto y una oración por la paz, y la ejecución de un baile mientras sonaba la canción "Que no se acabe el mundo", usada como himno de esperanza en diferentes momentos de la historia española “y con la que queremos expresar el hecho de que somos muchas más las personas que luchan por la paz y el amor, que las que quieren conflictos o violencias de cualquier tipo”, señalaron.