Meliza sitúa a Zamora como epicentro del sector con 12 países participantes

Zamora se convierte durante todo el din de semana en el mayor escaparate del sector apícola a nivel mundial. Expositores de una docena de países se concentran en el recinto ferial de Ifeza para participar en la séptima edición de la Feria Apícola Internacional, Meliza. "En estas siete ediciones, se ha logrado algo que era impensable para nosotros desde un primer momento, que es consolidarse como la mejor feria de apicultura a nivel nacional y la segunda en superficie de toda Europa, siendo una de las ferias referentes en todo el mundo", apreció el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, durante el a acto inaugural de la cita.

Feria que abre sus puertas hasta el domingo con un programa que combina su carácter profesional con una vertiente divulgativa y abierta al público general, lo que la convierte en un punto de encuentro entre industria, productores y consumidores. Componente profesional que se representa en los 160 stands con productores de miel y casas comerciales que darán a conocer las últimas innovaciones en maquinaria, alimentación y productos sanitarios.

"Llegar a Meliza y encontrarnos a todo el plantel de las mayores empresas europeas y mundiales reunidas en una ciudad como Zamora, nos tiene que hacernos sentir orgullosos", apreció Francisco Alonso, secretario técnico de la asociación Unión de Profesional de Apicultores de Zamora "Apis Durii", organizador de la feria. Empresas que traen las últimas novedades para que el sector pueda hacer uso de ellas. "Es una satisfacción contar con toda esta colección de oportunidades apícolas para un sector que es muy representativo, que hace unos años prácticamente estaba desaparecido, aunque estaba ahí, latente", añadió Alonso.

Inauguración feria Meliza / José Luis Fernández / LZA

Exposición comercial de innovaciones tecnológicas que se enriquece con las charlas y jornadas técnicas. Oportunidades para el que se ha convertido en un sector "en auge en la provincia sostenible y que genera empleo en el medio rural", destacó el dirigente alistano. Provincia que, en concreto, cuenta con cerca de 700 apicultores y alrededor de 43.000 colmenas, cifras que la sitúan como uno de los pilares fundamentales de la producción autonómica.

Castilla y León es la primera comunidad autónoma en número de instalaciones apícolas de España y la segunda en nivel de producción, 4.300 toneladas anuales de miel se producen en nuestra comunidad autónoma y además con un crecimiento en los últimos años muy importante. En estos últimos 15 años, además "se ha incrementado la producción de miel de Castilla y León en más de un 50% y ahí Zamora es clave en esa producción, es un pilar esencial de esa producción", recalcó la consejera a consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. Sector que es para los responsables políticos de gran relevancia por su dinamización del mundo rural, ayudando a la incorporación de jóvenes y mujeres al mundo agropecuario y al mundo apícola.

Sector estratégico que protagoniza el fin de semana en el recinto ferial zamorano ofreciendo también catas, talleres, actividades divulgativas y propuestas de ocio abiertas al público general, sirviendo como escaparte de la miel de Zamora. Producto que se diferencia por su excelente calidad. "Es una miel excepcional que cuenta con esa marca de garantía que se suma también a la marca autonómica de Tierra de Sabor, y que diferencia este producto de otros", comentó la consejera.

En este sentido, puso de relieve la próxima entrada en vigor, en junio de 2026, de una nueva normativa que permitirá diferenciar con mayor claridad la miel producida de forma tradicional y artesanal frente a la industrial, reforzando la transparencia y la información al consumidor. Por todo ello, animó a apostar por el consumo de miel local, resaltando sus propiedades saludables, su aporte en antioxidantes y vitaminas, y su papel dentro de una alimentación equilibrada.

Impulso a la marca

"Tenemos que tirar de la marca de garantía y de las propias asociaciones porque al final lo uno sin lo otro es imposible que salga adelante". Este es el propósito que expresó el representante de "Apis Durii" ante el reto de la salida comercial de la marca de garantía Miel de Zamora. "Si todos vamos, como estamos yendo hasta ahora, de la mano y en conjunto, creo que es el camino correcto", añadió. Unión en la que tendrá un gran papel la puesta en marcha de la planta de envasado, que empezará a funcionar en esta próxima campaña, y que servirá de respaldo estructural para reforzar la calidad y competitividad del producto. "Va a ser un sustento para la marca de calidad, con lo cual al final vamos asegurando unos pilares con otros y nos está funcionando", alegó Alonso.

El secretario técnico de «Apis Durii», Francisco Alonso, durante su intervención. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

En cuanto al avance de su proyección internacional, los organizadores subrayaron la ampliación de la dimensión de la feria Meliza intensificando el trabajo con otros actores como la Cámara de Comercio, Empleo e Industria de Zamora. "Llevamos haciendo un trabajo que no se ve desde hace muchísimos años y en el que desde hace un par de ediciones también se ha sumado la Cámara de Comercio en cuanto a la organización de misiones inversas y al hecho de que puedan venir importadores de otros países a conocer nuestras mieles, que al final es lo que queremos", detalló.

Destacada presencia internacional, que se refleja en que una cuarta parte de los expositores son extranjeros, procedentes de Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Pakistán, Polonia, Holanda y Portugal. Por ello, para facilitar las relaciones comerciales, este año se ha instalado un puesto de interpretación, con servicio de traducción en inglés, francés e italiano.

La feria alcanza así su séptima edición aumentando expositores y superficie, con 187 stands, frente a los 171 del pasado año, y 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo, mil más que el pasado año.

Colmena 360

El espacio "Colmena 360 grados" es una de las novedades de Meliza 2026, una propuesta divulgativa y científica, que permite al visitante apreciar el interior de una colmena a través de dos pantallas gigantes que reproducen, a gran escala, la vida y el comportamiento de las abejas.

La programación se completa con el popular túnel de la miel, centrado en la producción zamorana, donde el público podrá acceder al precio de un euro y degustar una veintena de variedades de mieles. Tampoco faltarán las catas y showcookings que tendrán como objetivo principal divulgar el uso de la miel en la cocina. Así como, los populares talleres infantiles donde realizarán por ejemplo velas y otras manualidades relacionadas con el mundo de la apicultura.

Autoridades en el Túnel de la Miel. / José Luis Fernández / LZA

La feria acogerá un total de veinte presentaciones comerciales en las que se darán a conocer las principales novedades del sector, entre ellas, los sistemas para localizar a la vespa velutina o para encontrar a la abeja reina dentro de la colmena. También, se retransmitirá en directo el sábado y el domingo el principal espacio de radio relacionado con este producto, "La miel en tu radio", un programa argentino que se escucha en ambos hemisferios. Sin olvidar, las seis ponencias magistrales, en las que expertos nacionales e internacionales abordarán los principales retos que preocupan al sector apícola profesional.

Meliza estará abierta durante la jornada de este sábado 21 de febrero, de 11.00 a 20.30 horas de manera ininterrumpida. Mientras que el domingo solo se podrá visitar de 11.00 a 15.00 horas. Espacio ferial que cuenta con servicios de cafetería y foodtrucks. Además, se han habilitado autobuses gratuitos desde la Plaza de la Marina para facilitar los traslados y que el mayor número de público pueda acudir.