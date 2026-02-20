Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva manifestación por el AVE de SanabriaDesplome de la iglesia de Calzadilla de TeraMás abandonos de vacas en ZamoraKike Márquez, jugador del Zamora CF
instagramlinkedin

La Junta Electoral Provincial desestima una denuncia de UPL contra el PP

Los leonesistas habían criticado el anuncio de la apertura del paraninfo del Colegio Universitario

Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora

Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora / Cedida / LZA

B. Blanco García

B. Blanco García

La Junta Electoral Provincial ha desestimado la denuncia presentada por UPL en torno a la apertura y puesta a disposición de los zamoranos del paraninfo del Colegio Universitario.

Según el partido leonesista la difusión de estas obras por parte de la Diputación Provincial de Zamora “constituye propaganda institucional de logros prohibida”, por lo que exigía un expediente sancionador contra el presidente de la Diputación Provincial y responsables, “aplicando el agravante de reincidencia habida cuenta del previo requerimiento incumplido”.

La Junta Electoral ha decidido archivar esta denuncia “por existir ausencia total de propaganda electoral o finalidad partidista, no infringiendo el principio de neutralidad política” y explicando a Manuel Herrero Alonso que únicamente se trata “del anuncio de la puesta en marcha de un servicio público adscrito a la administración local, sino que se aprecie que ha habido acto alguno de inauguración o declaración pública atribuyéndose electoralmente el logro de su consecución”.

Noticias relacionadas y más

Finaliza el escrito instando a UPL “a no hacer una utilización abusiva de su participación en el proceso electoral”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents