Jesús Álvarez, periodista deportivo: "Todas las grandes estrellas del deporte son grandes personas"

«Cerca de las estrellas» es el título de las memorias que ha escrito sobre sus casi cincuenta años de profesión, disfrutando del deporte y conociendo a grandes figuras, a las que dedica este libro. Lo presentó en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que regresaba al remodelado paraninfo del Colegio Universitario.

¿Era el momento de reflejar en un libro sus vivencias profesionales?

Creo que ya tenía suficiente material para hacerlo, sobre todo, porque están referidas a mi vida profesional en RTVE, que ha sido mi casa durante 47 años. Y porque me jubilaron que, si no, habría seguido más tiempo. No entiendo, por ejemplo, a los chavales jóvenes y deportistas que escriben sus memorias con tan solo 25 años, no sé qué contarán dentro de un tiempo, con todo lo que les queda aún por vivir. Por supuesto, espero que a mí también me quede algo, pero ya he superado un ciclo importante en mi vida vinculado a la televisión y por eso me decidí a escribir el libro.

¿Qué va a encontrarse el lector?

Un repaso de todo lo que ha sido mi vida profesional en los diferentes ambientes en los que me he movido, desde Juegos Olímpicos hasta Mundiales de Fútbol, Campeonatos del Mundo de Rallies o de Fórmula 1. De todos esos lugares tengo miles de anécdotas y vivencias con las estrellas.

Recordar el tiempo pasado

A ellas hace referencia el título del libro, precisamente.

Son las grandes estrellas del deporte, de las que he estado cerca durante todos estos años. Así que, aparte de recuperar y recordar todo lo que ha pasado, todos los triunfos de los deportistas españoles en los diferentes escenarios, el lector se va a encontrar un recorrido personal, el que ha sido mi cobertura y mi trabajo durante todo este tiempo.

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en el paraninfo del Colegio Universitario. / JOSE LUIS FERNANDEZ

De todas esas estrellas con las que ha podido estar, ¿a quién destacaría?

Todas las grandes estrellas del deporte son también grandes personas, así que sería complicado quedarme con solo una. Siempre es un placer estar con gente real y auténtica, como han sido Rafa Nadal, Carlos Sainz, Feliciano López, David Ferrer, Cristiano Ronaldo o Ayrton Senna, al que llamábamos Magic Senna, porque era un hombre mágico, muy espiritual. El libro está dedicado a todos ellos.

Apasionado del fútbol y la Fórmula 1

No se puede quedar con un único deportista, pero ¿tiene algún deporte favorito?

A mí me apasiona el fútbol y la Fórmula 1 y he tenido la fortuna de cubrir ambos. En ese sentido, mi ego particular está absolutamente compensado. Y luego hay otros muchos que estéticamente me encantan, como el tenis, el ciclismo o el baloncesto.

¿Cuánto cree que le marcó su trayectoria profesional ser hijo de Jesús Álvarez García, pionero en TVE?

Desgraciadamente, me influyó poco, porque falleció cuando yo solo tenía doce años. Pero siempre he dicho que soy periodista por genética, la que al final te aflora, cuando decides hacer algo en lo que tus antepasados han sido referentes. De hecho, yo no me iba a dedicar al periodismo, estudié en el instituto por la rama de ciencias, pero mi madre falleció cuando tenía 16 años y opté por que dedicarme a algo que me fuera rentable de cara a vivir y estudiar.

Jesús Álvarez, con su libro de memorias. / JOSE LUIS FERNANDEZ

¿Qué es lo que le conquistó de la televisión?

Es un medio complicado, pero si tienes lo que se denomina telegenia, esa capacidad de traspasar la pantalla y llegar a la gente, es más sencillo. La verdad es que yo tuve la suerte que la televisión me quisiera siendo como soy. De ahí que tuviera cierto éxito.

Un periodista de los de antes

Tantos años dedicado al periodismo deportivo, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo?

Antes éramos tres y el de la guitarra los que nos dedicábamos al periodismo deportivo (risas). Y, precisamente, al ser pocos teníamos una gran facilidad para acceder a las grandes figuras. Ahora es más complicado y también los clubes son mucho más recelosos de sus figuras, de que no se distraigan, de que no les pregunten. Por un lado, lo entiendo, pero, por otro, se pierde ese contacto y confraternización que existían antes. Me acuerdo de que, cuando íbamos a los campos de fútbol, los propios jugadores nos prestaban un balón para que hiciéramos un rondito mientras ellos entrenaban. Y las entrevistas eran muy cordiales, nos tomábamos hasta el aperitivo juntos y hablábamos también de muchas cosas "off the record", de forma extraoficial. Sabíamos distinguir entre información y confidencia. Era mucho más bonito antes, teníamos sus contactos directos y conocíamos a mucha gente. Ahora creo que los periodistas no tienen ni agenda, mientras que nosotros teníamos los teléfonos de los deportistas, los presidentes, los entrenadores y hasta de los masajistas. Disfrutábamos mucho.

Jubilado desde 2023, ¿qué es lo que más echa de menos?

Alguna cosa, no voy a mentir, pero, por otro lado, ahora puedo sentarme delante del televisor y ver todos los deportes, las repeticiones y los detalles sin tener que estar ahí permanentemente intentando saber qué ha pasado y por qué. Ahora para mí el deporte es sinónimo de relax, he aprendido a disfrutar como espectador.