El IES Claudio Moyano regresa a los albores del siglo XX
Profesores y alumnos celebran el Día de los Institutos Históricos
El IES Claudio Moyano hace gala de su condición de Instituto Histórico con la celebración de un día muy especial donde los profesores, y algunos alumnos más atrevidos, han querido sumarse a esta fiesta ataviados con trajes de principios del siglo pasado.
Bombines, pamelas, maletines, collares de perlas, plumas o bastones han sido habituales por los pasillos del instituto.
Clase magistral de modernismo
Además de la instalación de un fotocol en el vestíbulo para que todos pudieran tener un recuerdo de este día, el profesor Patricio Vega Polo, doctor en Literatura y Arte, impartió una clase magistral sobre el modernismo en el paraninfo del instituto, para finalizar con la tradicional fotografía que todos los participantes se hicieron en las escaleras de la fachada noble.
