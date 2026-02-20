Gluten y leche: la nutricionista Silvia Matellán derriba mitos sobre alimentos y su relación con el cáncer

"Tomar esto me protege frente al cáncer". Es lo que se oye a veces en referencia a algún alimento concreto que se ve como protector ante la aparición de tumores. O al contrario, alimentos que cogen mala fama y su ingesta se relaciona, sin base científica, con un mayor riesgo.

Fue lo que intentó desmotar este jueves la nutricionista Silvia Matellán en la charla impartida en la Asociación contra el Cáncer, los mitos en torno a la alimentación y el cáncer.

"No es que haya alimentos concretos como tal que vayan a curar el cáncer o te lo vayan a quitar, sino que es un conjunto. Es decir, es la alimentación en conjunto lo que va a ayudar a que vayas mejor o peor".

Un ejemplo típico, explica la nutricionista, es el del azúcar, "que si tomas mucho azúcar que da cáncer. Pues bueno, lo tienes que integrar en la alimentación y ver cómo va".

Otro ejemplo es el de la carne a la brasa, a la que se pone en el disparadero con cierta frecuencia como agente cancerígeno. "Sí, se habló muchísimo de eso y luego se veía que en los estudios que tampoco había una correlación tan directa", señala Matellán. "Porque resultó que la gente que tomaba esa carne a la brasa a lo mejor es que también fumaba y bebía cerveza a la vez" y sin embargo se achacaba la mayor incidencia de cáncer a solo un factor.

Cuidado con los ultraprocesados

Las claves de una correcta alimentación "al final es que sea un poco equilibrada". Si algo se tiene que evitar sobre todo es el excesivo consumo de "alimentos muy procesados, todo lo que son ahora los ultraprocesados, e intentar alimentarnos principalmente con cosas más de producto fresco, cocinarlo nosotros, intentar que no venga envasado, que sea más bien hecho en casa, lo que ayuda un poco a llevar una alimentación más saludable".

Los alimentos superprocesados no son tan buenos para la salud porque "normalmente suelen ser cosas que llevan bastante cantidad de grasas y azúcares de mala calidad para que sean más ricos y nos gusten. Y a mayores, a muchos les echan muchos conservantes y colorantes", productos que ahora están bajo el ojo de la Organización Mundial de la Salud " porque pueden acabar produciendo cáncer u otras enfermedades".

La charla estaba dedicada a todo tipo de público no exclusivamente pacientes de cáncer y consistió en una exposición inicial, para ir analizando los distintos grupos de alimentos y centrarse después en las preguntas o dudas de los asistentes para debatirlas: "Por ejemplo que las personas expliquen, pues a mi me habían dicho que comer tal cosa era mala para este tipo de enfermedad".

La leche o el gluten son dos de los alimentos sobre los que más conceptos erróneos circulan. "Se está dando ahora ahora muchas controversias sobre si es malo el gluten, si no es bueno, si la leche hay que tomarla o no". Lo que ocurre por ejemplo con el gluten es que "cada vez se diagnostica mejor la intolerancia o a los celiacos. Y también es verdad que son problemas que están subiendo bastante en la población general. Pero que también es cierto que si tú no tienes una enfermedad celíaca o intolerancia, el gluten no tiene ningún efecto prejudicial".

En el caso del huevo siempre se le coloca en la lista de sospechosos cuando se habla de colesterol. Pero, explica Matellán, "hay bastantes estudios que han demostrado que no tiene tanto efecto sobre el colesterol como pensábamos".

En resumen, el principal consejo es llevar una dieta equilibrada, huyendo en lo posible de alimentos procesados.