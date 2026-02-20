La fauna, principal causa del aumento de accidentes de tráfico en las carreteras de Zamora

El balance de siniestralidad vial de 2025 en la provincia de Zamora refleja una reducción de víctimas mortales respecto alpasadoo ejercicio, aunque se incrementan los accidentes totales, provocados principalmente por la fauna.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, acompañado por el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez, y el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Juan Carlos Nogueiras, han analizado las cifras poniendo el acento en un claro objetivo: "cero víctimas".

"Cada fallecimiento es una vida rota, es un drama y un dolor irreparable para los familiares", expresó Blanco quien subrayó que en el año 2025 hubo 352 días en los que no se produjo ningún siniestro mortal.

Durante el pasado año, 14 personas fallecieron en las carreteras zamoranas, siete menos que el año anterior, cuando se registraron 21 víctimas mortales. Diez de los fallecidos perdieron la vida en carreteras convencionales y el 28% de los siniestros mortales se registraron en autovías. En estas últimas se pasó de siete víctimas en 2024 a cuatro en 2025. Además, se contabilizaron 21 heridos graves, frente los 33 de 2024, y 161 leves, menos que los 191 del año previo. No obstante, el número total de accidentes se incrementó, pasando de 2.296 a 2.455 en 2025.

El grupo de edad más afectado fue el de 55 a 64 años. Nueve de los fallecidos fueron hombres y cuatro mujeres. Por tipo de vehículo, el turismo fue el más implicado en accidentes mortales, con ocho casos. Se registraron además tres fallecidos en motocicleta y uno en camión y otro en furgoneta.

Respecto a los usuarios vulnerables, no hubo que lamentar la muerte de ningún peatón ni ciclista durante el año pasado.

El tipo de siniestro más frecuente volvió a ser la salida de vía, "patrón que se repite en años anteriores", expusieron. Entre los motivos, se encuentran principalmente las distracciones, especialmente por el uso del teléfono móvil u otros dispositivos y el exceso de velocidad. Las colisiones frontolaterales y traseras ocupan el segundo lugar ente los accidentes más repetidos.

El subdelegado apreció que los martes por la mañana son los días con mayor incidencia de siniestros con cinco víctimas mortales, seguido del viernes con tres. El lunes fue el único día sin accidentes mortales.

El 65% de los accidentes, por animales

El principal incremento del año se produjo en los siniestros relacionados con fauna. En 2025 se registraron 1.601 accidentes provocados por animales, el 65% del total y un 18% más que el año anterior. Según los datos facilitados, solo el 0,32% de estos siniestros causaron daños personales. El año pasado dejaron 14 heridos leves y uno grave.

Las especies más implicadas, la denominada "triada tradicional", indicó Nogueiras, son el corzo, el jabalí y el ciervo, siendo las vías con mayor incidencia la N-525, la N-631, la N-122 y la ZA-912, en el entorno de Alcañices, San Vitero y Villardeciervos.

Últimos accidentes

Como ejemplo de la incidencia de los siniestros provocados por la fauna, se reseñó el accidente ocurrido esa misma mañana en la A-52, donde un camión que transportaba bombonas de butano, es decir, mercancía peligrosa que requiere una prtección especial, colisionó con un corzo sin que se produjeran heridos.

"Lamentablemente va a seguir sucediendo porque tenemos una superficie muy amplia de masa boscosa, arbórea, donde tenemos un territorio con ciertos puntos de despoblación y donde la fauna campa sus anchas y nos dificulta mucho encontrar una solución definitiva a ese problema", desarrolló Ibáñez.

Además, se comunicó la detección, en un control de velocidad en la A-52, de un conductor que circulaba a 216 kilómetros por hora.

"Un ejemplo de un conductor insolidario que se va exponiendo a un peligro y obviamente nos expone a todos", apuntó el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Controles y denuncias

En 2025 se formularon aproximadamente 17.000 denuncias, se realizaron 72.000 pruebas de alcoholemia y 2.500 de drogas. A pesar de las campañas, los presentes lamentaron que persisten infracciones por no usar cinturón o casco, así como por el uso del móvil al volante, circular sin ITV o sin seguro.

El capitán Nogueiras incidió en la necesidad de actuar contra los conductores multirreincidentes y en la importancia de la colaboración ciudadana para alertar de conductas peligrosas. En este punto, destacó un cambio de actitud ciudadana, con un aumento de avisos al 112 y al 062 sobre conductores que circulan bajo los efectos del alcohol o sin permiso, lo que permite actuar de forma preventiva.

"Los tiempos en los que se disculpaba o se disimulaba ciertas conductas tienen que terminar y a los conductores que conducen bebidos, drogados o a los que conducen con un exceso de velocidad, hay que llamarles por el nombre y no es otro que delincuentes viales", pronunció.

Estado de las carreteras

En relación con el estado de las carreteras, los responsables señalaron que las sucesivas borrascas, el uso de sal y la maquinaria quitanieves han acelerado el deterioro del firme, provocando baches y obligando a intervenciones continuas. El subdelegado reconoció que lo realizado hasta ahora "no es suficiente" y apuntó a la necesidad de actuaciones de mayor envergadura para mejorar el estado de las autovías.

"Tanto la unidad de carreteras de Zamora como las empresas de mantenimiento y conservación han hecho todo lo que han podido, bacheaban y al instante como si no hubiesen hecho nada. Está claro que lo que se ha realizado hasta ahora, ni con mucho, es suficiente. Hay tramos cortados por el mal estado de la vía y hay que hacer una intervención mucho mayor, no vale ir poniendo parches. Hace falta unas obras inmediatas de emergencia para mejorar el firme de las autovías de una manera considerable", valoró Blanco.