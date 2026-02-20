Eva Santos, directora del Teatro Principal de Zamora: "Quiero llevar una parte del Festival del Títeres a los barrios"

Eva Santos es desde hace unos meses la directora del Teatro Principal de Zamora. Con formación teatral y en informática, entró en el equipo del liceo municipal como jefa de producción en 2021. Cuando Chema Esbec dejó la dirección, ella fue quien cogió el relevo. La programación de este arranque de 2026 es la primera que gesta en solitario.

¿Cómo llega a implicarse laboralmente en el Principal?

Yo estoy relacionada con el teatro desde la universidad, fue cuando empecé a hacer teatro en grupos universitarios, grupos amateur, y siempre me han interesado especialmente las artes escénicas. Llegué a un punto en que decidí formarme más e hice el máster de dirección de teatro tras estudiar Informática. Estudié un doctorado en Estados Unidos relacionado con lo teatral, y cuando me vine para España estuve unos años trabajando de profesora de español y surgió la oportunidad de poder trabajar en el Teatro Principal. Entonces estudié mucho y conseguí acceder a la plaza. Llevo desde 2021 como jefa de producción del liceo zamorano.

¿Cómo fue el asumir la dirección del liceo?

Cuando me lo propusieron por parte del Ayuntamiento, primero evidentemente fue una sensación de vértigo. Aunque yo ya estaba dentro, sabía cómo funciona y había estado trabajando mucho con Chema Esbec, muchas de las funciones que él ejercía para mí eran completamente nuevas.

¿Pensó rechazarlo?

Sí, claro. Acepté porque la programación y la gestión cultural me interesan mucho, y me parece un trabajo muy bonito el poder pasar de la producción a algo mucho más creativo. Me interesaba bastante.

La programación de este primer semestre del año la ha confeccionado usted en solitario, ya que trabajan a seis meses vista.

Tenía claro que quería continuar la línea que ya llevábamos todos estos años, y que había iniciado Chema, de acercar propuestas menos convencionales. Por otro lado, y esto tampoco ha sido una decisión quizás tan consciente, sino más de qué cosas me interesan a mí personalmente, hay presencia de muchas más creadoras, y también un teatro un poquito más orientado a lo social. Al final cada uno tenemos nuestros intereses y este tipo de cultura es la que más me interesa a mí y la que me apetecía más traer.

De ahí el ciclo que hay en marzo, por ejemplo.

Sí, es el ciclo sobre la mujer, que hemos hecho mano a mano con la Concejalía de Igualdad, con el resto de actos que tienen ellas alrededor del 8M. Son tres propuestas que me parece que ofrecen una visión muy interesante en cuanto a qué es ser mujer ahora mismo en el siglo XXI. Pero la mujer no se circunscribe solo a este ciclo, la programación está salpicada de muchas propuestas de creadoras o de directoras, y de propuestas que reflexionan mucho alrededor de la figura de la mujer.

Usted hizo teatro amateur y otra de las novedades en un ciclo de teatro amateur, ¿cómo surge?

Un poco parte de una necesidad y petición de ellos. Desde que estoy aquí siempre nos solicitaban fechas, y a veces era complicado encontrar un hueco... o no queríamos relegarles siempre a días de diario. Lo hablamos con el concejal del Principal, David Gago, y hemos reservado un par de semanas para que sea única y exclusivamente para ellos, y que tengan acceso todas las formaciones de teatro amateur porque son un tejido muy importante para las artes escénicas a nivel de atracción de público, pero también a nivel de mantenimiento de esta pasión que tenemos todos. Son gente a la que queremos cuidar desde el Principal.

También cuidan a los profesionales arraigados en Zamora.

Sí, hemos tenido a Mejor con Arte en enero y acogemos también el ciclo de "Cultivando Miradas" de Baychimo. Tenemos a Eléonore Bisson en una residencia artística en junio y Cándido de Castro está en el proyecto "El Desván".

¿Con qué proyectos teatrales siguen?

Con "El Desván", de hecho estrenan en junio. De momento no prosigue "El gallinero", básicamente porque tenemos "Stop Drama", un proyecto de mediación que iniciamos el año pasado para intentar acercar al público más joven al teatro. Continuaremos con "Los Ojeadores", que pusimos en marcha en el Festival de Títeres y tenemos la iniciativa que ya sacamos el semestre pasado, que es el "Palco 6", para menores de 26 años. Esta última proseguirá porque es tener como un pequeño espacio de reunión para gente joven con entradas a un menor precio, y poco a poco vamos arrastrando a más. Además, vamos a continuar con el "Tercer Tiempo", que son los encuentros que hacemos después de muchas de las funciones en el bar del teatro. Son una pasada tanto a nivel de cómo lo recibe el público y cómo lo reciben los propios equipos artísticos.

Habla de nuevo de público joven en una ciudad muy envejecida.

Yo voy mucho a Madrid, a Barcelona y miras el público que va habitualmente al teatro, y es verdad que allí hay más gente joven, pero aún así la mayor parte de asistentes es gente más mayor. Es un caballo de batalla que está en todos lados. Evidentemente en Zamora es todavía más difícil, pero siguen existiendo grupos de teatro jóvenes que quiere seguir haciendo teatro y nos queda por lo tanto a los gestores ese trabajo de inventarnos la manera de que les sea sencillo acudir y de que les sea interesante.

A nuevos públicos también se aproximan con el Festival Internacional de Títeres.

En el Festival de Títeres queremos intentar llevar una parte del festival a los barrios. La idea es trabajar cada año con un barrio diferente y trabajar con la asociación de vecinos de la zona para llevar parte del festival allí. Nos gustaría empezar este mayo.

Apuesta por una vuelta de tuerca de una de las actividades más veteranas , como son los títeres, tal como ya ha hecho con el ciclo de flamenco.

Quedarnos en un lado o en otro es no querer observar la pluralidad que a día de hoy existe en la cultura, y evidentemente a unos nos puede interesar una visión más contemporánea y a otros nos puede interesar una visión más tradicional. Y todas tienen que tener cabida.

El liceo municipal tiene un acuerdo con el Ramos Carrión para emplear sus instalaciones para espectáculos que no entren en el Principal . ¿Lo usarán este semestre?

No, este semestre no lo emplearemos.