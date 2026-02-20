Cáritas y AECC Zamora se unen para atender a los afectados por el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora y Cáritas Diocesana de Zamora han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por cáncer, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, mediante el desarrollo de acciones conjuntas de atención, acompañamiento y apoyo integral.

El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, María Inmaculada Hernández Pérez, y el director de Cáritas Diocesana de Zamora, Ignacio Enríquez Sobrino, consolidando una alianza entre ambas entidades para reforzar la coordinación de recursos y servicios dirigidos a pacientes oncológicos y sus familias.

Atención integral y coordinación de recursos

El convenio establece un marco de colaboración para facilitar un itinerario de atención integral a las personas con cáncer, mediante la puesta en común de la experiencia y especialización de ambas organizaciones.

Entre las principales líneas de actuación destacan:

• La información y difusión entre los usuarios de los servicios y programas que ofrece cada entidad.

• La derivación de beneficiarios entre ambas organizaciones según sus necesidades específicas.

• La organización conjunta de actividades informativas, formativas y de sensibilización.

• El desarrollo de acciones coordinadas que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad oncológica.

Gracias a este acuerdo, ambas entidades podrán optimizar sus recursos y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades sanitarias, sociales y emocionales de los pacientes, prestando especial atención a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.