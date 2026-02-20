La Asociación Zamora con el Sáhara precisa cinco familias de acogida para el verano

La Asociación Zamora con el Sáhara precisa de cinco familias voluntarias que colaboren en el programa de Vacaciones en Paz para que cinco menores más que viven en los campos de refugiados saharauis puedan pasar el verano en Zamora.

El programa cuenta este año con la implicación de 20 familias repetidoras pero el deseo pasa por " lograr al menos cinco familias más para atraer al máximo número de niños" de edades entre 8 y 12 años, explicó la presidenta del colectivo Inés Prieto que animó a quienes se lo estén planteando a que “nos llamen y se informen”.

Mariví Barrios, es madre de acogida de tres niños, explicó que “solo le tocaba a uno venir por la edad y yo solicité los otros dos porque yo ya los conocía”. Por su experiencia animó a “cualquier persona que quiera vivir un verano distinto” a dar el paso. Remarcó que “si no es este programa, ellos no salen de allí. Aquello es una cárcel abierta, pero sin poder salir de ella. Aquello es un pedregal, allí hace un calor impresionante, 53 grados centígrados en el verano, ¡qué mejor que estar en Zamora, ¡qué mejor que poder acudir a un médico que allí tampoco pueden!”.

En ese sentido Inés Prieto detalló que “los niños que a través de Sanidad de la Junta de Castilla y León entran dentro de nuestras cartillas sanitarias y se hacen reconocimientos y normalmente vienen sanos con las carencias una alimentación deficitaria, pequeñas anemias que se pueden corregir durante el verano”.

Apoyos institucionales

Por su parte desde Caja Rural, Laura Huertos, subrayó que “hay 20 familias que repiten y eso significa que las familias reciben mucho más de lo que se pueden imaginar” y aseguró que “desde la Fundación Caja Rural de Zamora apoyar este programa supone reafirmar nuestro compromiso con la sociedad y seguir impulsando iniciativas que generan oportunidades reales para los menores “.

El diputado de Familia, Ramiro Silva, señaló que la asociación trabaja “desde hace casi 30 años” y animó a acoger a nuevas familias, mientras que su homóloga del Ayuntamiento, Auxi Fernández destacó que estos intercambios “son importantes para las familias que conviven con unos niños de diferente cultura, de diferentes costumbres. Yo estoy convencida de que enriquece muchísimo porque, guste o no a quien sea, vamos a una sociedad mestiza donde cada vez llega más gente de fuera” y remarcó que “enriquece muchísimo que dos culturas se encuentren en algo tan importante como es la infancia, por la que hay que velar siempre y en la que deberíamos estar todos de acuerdo que hay que proteger.”