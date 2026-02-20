Sanidad
2.400 consultas canceladas en la semana de huelga médica
Los facultativos se concentran en el Virgen de la Concha para exigir un estatuto propio
Un total de 2.398 consultas son las que se han cancelado en Zamora, según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, con motivo de la última semana de la huelga médica. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, en estos días se cancelaron 37 intervenciones en el Complejo Asistencial de Zamora, además de 130 de pruebas diagnósticas y una docena de consultas externas.
En cuanto al seguimiento de la huelga en el último día de protestas, fue de un 16,14% de los facultativos, mientras que la media en Castilla y León ascendió al 23,17%.
Por un estatuto propio
Los médicos zamoranos salieron también a las puertas del Hospital Virgen de la Concha, donde leyeron un manifiesto en el que recordaban sus reivindicaciones, comenzando por la necesidad de disponer de un estatuto propio "que dignifique nuestra profesión", mientras aseguraban que, de haberlo tenido ya, "no habría sido necesario llegar a estas jornadas de huelga".
Unos paros que han sido secundados en toda España. "Volvemos a decir al Ministerio de Sanidad y al Gobierno que rechazamos el anteproyecto de Estatuto Marco que ha pactado con el resto de sindicatos del ámbito de negociación", en el que no está la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), convocante de esta huelga.
"Se trata de un texto que ignora nuestras principales demandas y cuya firma es el ejemplo más claro de por qué pedimos una norma propia y por qué debemos tener interlocución directa con la administración: para que seamos los representantes de los médicos y facultativos quienes negociemos directamente las condiciones laborales que nos afectan", solicitaron, recordando que el Sistema Nacional de Salud "no se puede sostener a costa de unos médicos que nos sentimos maltratados y saturados", denunciaron.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- La moda viral de los "therian" llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales
- Medio centenar de jubilados zamoranos, 'tirados' durante cuatro horas en Atocha al cancelarse sus billetes del Imserso
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
- Dimiten el vicepresidente y la secretaria de Vox en Zamora tras ser apartados de las listas
- ¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas