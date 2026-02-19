Zamora alcanza los 4.082 dominios .es y lidera el crecimiento digital en Castilla y León

La provincia de Zamora ha alcanzado los 4.082 dominios ".es" durante el pasado año. Una cifra que supone un incremento interanual del 2,77%, siendo de los más altos de Castilla y León junto a la provincia de Segovia, tal y como se extrae del Observatorio Digital de 2025 presentado por el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (Ecova Estudios). Zamora muestra así una evolución "positiva y sostenida" con un peso relativo dentro de la comunidad del 5,1%. Todo ello apunta a una mejora progresiva de su presencia digital frente a ejercicios anteriores de mayor estancamiento.

El número de dominios web se considera un termómetro de la actividad digital empresarial, puesto que suele estar vinculado a la creación de nuevas páginas corporativas, comercio electrónico, proyectos profesionales y modernización de negocios tradicionales apostando por la visibilidad de los mismos y su competitividad en un nuevo entorno económico. En el caso de Zamora, el crecimiento en el número de dominios indica una progresiva incorporación de pequeñas empresas y autónomos al mundo online, lo que supone un paso clave en una provincia marcada por la dispersión territorial y el envejecimiento demográfico.

No obstante, las variables analizadas por Ecova Estudios reflejan que "el uso de redes sociales como herramienta empresarial se ha estancado e incluso decaído ligeramente en 2025", por lo que "la brecha digital en marketing online sigue penalizando a las empresas más pequeñas", declaró el director del Servicio, Juan Carlos De Margarida, durante la presentación del informe. Por ello, subrayó la importancia de la digitalización comercial que "sigue siendo una asignatura pendiente" para muchas pequeñas y medianas empresas del territorio.

En conclusión, esto significa que, aunque el tejido empresarial zamorano avanza en su presencia en Internet, el reto pasa por mejorar la digitalización comercial, apostar por comercio electrónico, incorporar analítica de datos, reforzar la ciberseguridad e integrar herramientas de inteligencia artificial. Otro de los desafíos pendientes, según el director de Ecova Estudios, es la "falta de financiación, pues las subvenciones o ayudas para adquirir los medios necesarios en el tejido empresarial son lentas y complejas en burocracia".

Respuesta ante el desempleo y el abandono poblacional

"La digitalización puede ofrecer una respuesta clara ante el elevado desempleo, la baja productividad o el envejecimiento y abandono poblacional que existe en nuestra región", expuso el director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León. Sin embargo, para avanzar en el proceso de transformación digital del tejido empresarial provincial, conformado casi en su totalidad por micro pymes y pymes, es importante, entre otros desafíos, "reajustar el sistema educativo para adaptarlo a la realidad tecnológica".

Para ello, se deben cubrir las demandas tecnológicas requeridas a través de programas formativos de universidades y centros de formación profesional, enfocados en las competencias requeridas por las empresas para dotar a los alumnos de las habilidades que demanda el mercado laboral.

"Castilla y León se enfrenta a un doble desafío que puede provocar un retroceso en la actividad económica, una alta desigualdad generacional y un riesgo de desestabilizar el Estado del Bienestar. Para evitar esta realidad, es necesario invertir en formación continua de trabajadores, aprovechar la inmigración, así como promover un envejecimiento activo prolongado de la vida laboral", enfatizó de Margarida durante la presentación del Observatorio Digital.