Zamora lleva a Pamplona su oferta turística

Tras su participación en la Feria Internacional de Turismo Fitur el pasado mes de enero en Ifema el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora continúa con su plan de promoción trazado para el 2026 y en esta ocasión participara en la feria de Navartur en Pamplona este fin de semana, entre los días 20 y 22 de febrero, que este año celebra su 20º edición tras el récord de visitantes en la última edición

El Patronato, como viene siendo habitual, participará como co-expositor dentro del stand de la Junta de Castilla y León, en el que dará a conocer toda su oferta turística este año centrada en los tres grandes eventos a celebrar: la exposición de Las Edades del Hombre que permanece abierta al público hasta el próximo 5 de abril en la capital zamorana, el Eclipse Solar que se podrá observar en distintos puntos de la provincia el 12 de agosto, y la Feria Internacional del Queso de Zamora Fromago, que llenara las calles de la capital zamorana del 17 al 20 de septiembre.

La feria de Navartur es principalmente una feria que, aparte del perfil profesional que ofrece, se caracteriza principalmente porque se dirige a un público final siendo el perfil del visitante navarro el de un público viajero con un alto poder adquisitivo, por eso desde el Patronato de Turismo se valora muy positivamente su participación.