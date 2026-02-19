Viaje en el tiempo en Zamora: un buzón que llevaba cerrado casi 35 años

La casualidad hizo que una mujer revisara un buzón que llevaba cerrado casi 35 años. Rebuscando en su contenido, fue bajando en el tiempo a través de propaganda y panfletos publicitarios, algunos de ellos de míticos comercios zamoranos que hoy ya no están, hasta llegar a un ejemplar de la revista TV plus que en el año 1991, regalaba como suplemento EL CORREO DE ZAMORA.

Una sensación agridulce

La mujer cuenta que, en el momento en que vio la revista, le hizo mucha ilusión encontrarla pero también le dio mucha pena que llevara tanto tiempo en el buzón sin que nadie lo abriera. "35 años una revista ahí metida" esperando a que alguien la leyera. Sobre todo, se sintió muy mayor, y pensó “madre mía, qué vieja soy… tengo setenta años y parece que tenga noventa” cuando vio a una jovencísima Maribel Verdú en portada, o a Jodie Foster promocionando El silencio de los corderos. Otro de los contenidos que llamaron su atención fue el consultorio sentimental, típico de las revistas de aquella época.

El contenido de la revista

No solo es llamativo el consultorio, también secciones como el recetario, una serie de consejos del hogar, belleza, moda o cocina y, por supuesto, la programación televisiva. En 1991 todavía cabía toda la parrilla en la misma página. Se anunciaba como novedad el estreno de Farmacia de guardia o la emisión de Twin Peaks. Se habla también de los primeros ordenadores que llegaban a las bibliotecas, lo cual suponía una novedad en aquellos años, en los que la publicidad de cursos de la revista incluía un recortable para poder suscribirse, porque en esa época no se hacía a través de una página web.

Resulta nostálgico analizar cómo ha cambiado la vida cotidiana en los últimos 35 años. No solo por los negocios que ya no están, la infinidad de canales de televisión a día de hoy o lo cambiadas que están las celebridades que aparecen en portada. Hay un choque temporal incluso en la forma en la que los televidentes daban su opinión sobre temas de actualidad. No existían los foros en Internet, ni Facebook o Instagram. Los lectores escribían a la revista para quejarse sobre la programación de TVE. Se quejaban por ejemplo sobre la organización de programas como Cifras y Letras que, quizás también gracias a la nostalgia, es un formato que se ha recuperado en los últimos años.

Al final, la nostalgia marca la forma en la que miramos el mundo, y a día de hoy nos pueden sorprender cosas tan sencillas como la programación televisiva de una semana cualquiera de 1991.