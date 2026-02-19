Nueva denuncia electoral de UPL contra el presidente de la Diputación de Zamora

Unión del Pueblo Leonés ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra el presidente de la Diputación de Zamora y otros cargos públicos de la institución por la presunta vulneración de los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Según recoge el escrito registrado por el representante de la formación, Manuel Herrero Alonso, la Diputación habría promovido el 18 de febrero una difusión mediática relativa a la reforma del Paraninfo del Colegio Universitario. A juicio de UPL, dicha comunicación institucional no respondería a necesidades informativas vinculadas al funcionamiento del servicio, sino que tendría como finalidad poner en valor la inversión realizada durante el actual mandato.

La denuncia señala que la entrada en funcionamiento del recinto está prevista para el 19 de febrero con la celebración de un evento programado, por lo que considera que la presentación pública realizada el día previo no resultaría necesaria desde el punto de vista del interés general.

Asimismo, el escrito indica que, si bien parte del material gráfico difundido por medios de comunicación correspondería a imágenes de archivo publicadas por iniciativa propia y no facilitadas directamente por la institución provincial, su utilización conjunta con la información institucional sobre la finalización de las obras podría generar en la ciudadanía la percepción de un acto de inauguración, circunstancia que la normativa electoral prohíbe durante el periodo electoral.

Requerimiento

UPL sostiene igualmente que estos hechos se habrían producido tras el requerimiento emitido por la propia Junta Electoral con fecha 8 de febrero de 2026, en el que se advertía a la institución provincial sobre la necesidad de abstenerse de realizar actos que pudieran ser considerados propaganda institucional.

Con base en estos extremos, la formación solicita a la Junta Electoral que declare que la citada difusión constituye propaganda institucional de logros prohibida durante el periodo electoral, que ordene la retirada inmediata de los contenidos publicados en los canales oficiales de la Diputación y que incoe expediente sancionador contra los responsables, atendiendo a la existencia de un requerimiento previo.