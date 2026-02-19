El muralista zamorano David Maker da vida a 150 metros del paseo marítimo de un pueblo de Asturias

"La defensa de los océanos". No se nos ocurre mejor título para el nuevo mural que se extiende a lo largo de 140 metros del paseo marítimo de Candás, una villa del concejo asturiano de Carreño. El autor de la escena no es otro que el prestigioso artista zamorano David Maker, que continúa dejando su huella por todas las paredes del mundo, dentro y fuera del país.

Su último proyecto en Asturias se ha convertido en la nueva imagen del paseo marítimo del poblado marinero, cubriendo toda una larga pared que acompañará al mar para siempre. La obra dibuja la vista cenital de la superficie del agua salpicada de grandes ballenas que comparten espacio con pequeñas embarcaciones, "lo que enfatiza su presencia y les otorga protagonismo e importancia", apunta el autor.

Bélgica, Londres, Miami o Irlanda son algunos de los destinos a los que Maker ha llevado su talento, del que también hay impronta en Zamora, por ejemplo, con el mural 'Alegoría de la lectura' en la plaza de Cristo Rey o la popular "Suelta de globos" en la pared del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, sin olvidar su obra en el Bosque de Valorio, donde David Maker se ha encargado de la apariencia de los baños públicos tras las obras de rehabilitación.

Artista internacional

El zamorano puede presumir de ser el autor de más murales fuera de España. Además, ha llevado también su arte a las fachadas de Asturias, concretamente a Langreo donde se pueden admirar dos obras suyas.