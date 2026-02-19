Leticia García (PP): "No son promesas ni eslóganes, sino un compromiso de gestión con las personas"

"No son promesas, no son eslóganes, ni ocurrencias. Lo que presentamos es un programa electoral que es un compromiso de gestión con las personas". Así resume la hoja de ruta marcada por el Partido Popular la candidata por Zamora, Leticia García. Programa electoral que calificó de "serio, medido, cuantificable y diseñado para ejecutarse desde el primer día" si los ciudadanos les dan su confianza.

García destacó las principales líneas del programa que buscan situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para "vivir, trabajar, emprender y formar una familia" y su impacto específico en la provincia de Zamora.

El programa electoral del PP apuesta por el desarrollo económico y fortalecimiento de los servicios públicos con medidas como la creación de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial en la Comunidad, el establecimiento del bono de 300 euros para autónomos o la política de impuestos cero en el medio rural para facilitar transmisiones de viviendas, locales y explotaciones.

Asimismo, los populares recogen en su plan nuevas ayudas a bares y comercios en pequeños municipios, una subvención de 3.000 euros para nómadas digitales que se instalen en la provincia, programas específicos para ganadería extensiva y sector ovino-caprino, el apoyo permanente a industrias agroalimentarias y la simplificación de ayudas para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes y mayores de 40 años.

"Estos programas son esenciales en algunas comarcas de Zamora, como puede ser Aliste, Sanabria o Sayago. Siendo Zamora líder en el sector lácteo, esos programas pueden ayudar mucho a esa inversión", apreció.

En materia turística, García mencionó proyectos como el desarrollo del Glamping del Folgoso y la inversión en un funicular en Sanabria, además de planes de rehabilitación de patrimonio rural y la construcción de 61 depuradoras en la provincia.

"El objetivo es muy claro, no solamente queremos decir que es posible vivir en el mundo rural, sino que lo que queremos es que haya una atracción específica a vivir en nuestra provincia, que tiene posibilidades, que tiene servicios, que tiene oportunidades y que tiene calidad de vida. Un programa de desarrollo económico que se hace también desde una fiscalidad inteligente y moderada", declaró la popular.

En el ámbito social, el programa de los populares recoge el aumento de ayudas al alquiler, deducciones fiscales a través de la cuenta ahorro vivienda joven y la construcción de al menos 250 viviendas en la provincia de Zamora durante la próxima legislatura.

"Como mínimo 250 viviendas, bien para alquiler, bien a través de la venta bonificada en nuestra provincia y como mínimo se hagan en Zamora capital, en Toro, en Morales del Vino, en Moraleja del Vino, en Monfarracinos, en Puebla de Sanabria, en Trabazos, en Alcañices, en Villalpando y en Manganeses de la Polvorosa", especificó.

En Educación, desde el Partido Popular proponen que la primera matrícula universitaria sea gratuita para los empadronados en Castilla y León y el refuerzo de la FP Dual vinculada a empresas y mundo rural.

Entre otras medidas, García subrayó los programas específicos de salud mental, la ampliación del bono nacimiento hasta 5.000 euros y la continuidad del Bono Infantil para ayudar a las familias a sufragar las actividades extraescolares de los menores. Así como la ampliación de bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones que se extiende a hermanos, tíos y sobrinos para que "heredar una vivienda, un negocio o una explotación que no sea en ningún caso un castigo", pronunció.

García expuso también sus ideas para mejorar la sanidad en una provincia envejecida y dispersa como Zamora que incluyen la inversión en alta tecnología en Atención Primaria, unidades de afrontamiento del dolor crónico en el medio rural, construcción del nuevo centro de salud Virgen de la Concha y programas específicos de atención sanitaria para mujeres mayores de 50 y 70 años.

Por último, respecto a la movilidad, ensalzó el éxito del programa Buscyl y el proyecto de la nueva estación de autobuses de Zamora.

"Si tenemos esa confianza no va a haber un solo día perdido. Desde el primer momento vamos a seguir trabajando por los zamoranos como lo hemos hecho, partiendo de que esta provincia tiene potencial, talento y oportunidades", apreció García.

La candidata popular calificó a Zamora como un territorio prioritario en la actual legislatura y aseguró que el programa consolida ese compromiso estratégico. "Viene a continuar con esa seda de crecimiento que se ha iniciado en Zamora, donde en esta legislatura se han creado 3.400 empleos, el paro ha bajado más del 18% y hay muchos proyectos puestos en marcha como el Polígono de Monfarracinos, el Plan Socioeconómico de la Raya, el Programa Territorial de Tierra de Campos, el Parque Tecnológico de la Aldehuela o el Programa Territorial de Tierra de Campos, entre otros", concluyó.