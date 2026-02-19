La Junta asegura que la residencia de Los Tres Árboles "no se cierra"

"La residencia de Los Tres Árboles no cierra". Así de contundente se mostró la consejera Leticia García ante el anuncio de la campaña de UGT y CC OO para recoger firmas que eviten su cierre y las declaraciones del alcalde de la capital, Francisco Guarido, pidiendo que el edificio mantenga principalmente su uso actual como residencia pública.

García aseguró que la residencia seguirá abierta, manteniendo el centro de día y destinando parte residencial a personas con discapacidad.

Además, comentó que con la construcción de la nueva residencia se ampliarán las plazas en un complejo "de última generación".

Por su parte, Guarido se mostró a favor de que algunos espacios puedan destinarse a otros fines sociales, pero insistió en que no se puede alterar el uso principal del edificio, que debe seguir siendo el de residencia pública para mayores.