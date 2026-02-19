Entrevista | Juan Manuel Montilla, El Langui Rapero y actor
Juan Manuel Montilla, "El Langui": "Todavía hay que dar muchos pasos en materia de inclusión"
"A los jóvenes que hoy en día no tienen ninguna discapacidad tampoco les estamos dando herramientas para que sean autosuficientes"
Estrella de la música rap en español con su grupo La Excepción, también ha triunfado en el cine, la televisión, el teatro y, ahora, también el deporte adaptado. Llega al congreso para hacer un alegato por el esfuerzo e invitar a apostar por la vida, sin importar las dificultades que se crucen por el camino.
Estará el primer día en el congreso, ¿qué viene a contar al público de Zamora?
Quiero hacer un repaso a través de mi historia personal, haciendo hincapié en los valores que, personalmente, han sido muy importantes en mi infancia y adolescencia, que han estado también muy presentes y me han ayudado en mi posterior vida laboral. Y son valores que considero que en la sociedad en la que nos movemos se están obviando, dejando de lado, aunque sean importantes.
¿Cuáles son esos valores?
Además de la ilusión, está el esfuerzo, no bajar la guardia, sobre todo cuando se trata de la discapacidad, con ese exceso de autoprotección por parte de los progenitores, que puede ser la mayor barrera a la que nos enfrentemos las personas con discapacidad. Sin quererlo, nuestras familias nos ponen esa barrera que nos afectará en el día de mañana. Porque ahí fuera no van a estar nuestros padres. No pasa nada por que seas dependiente, pero sí hay que dar determinadas herramientas para intentar gestionar situaciones cuando estés solo.
¿Cuál fue su experiencia personal?
En mi caso, mis padres lo tuvieron muy claro y no es que me lo pusieran difícil, pero, aunque sabían que tenía mis limitaciones, me daban herramientas para que mi futuro fuera un poco más llevadero. Son valores y actitudes que, para mí, han sido importantes.
Para todas las personas
Valores y actitudes que sirven para gente sin discapacidad, también.
Por supuesto. A los jóvenes que hoy en día no tienen ninguna discapacidad tampoco les estamos dando herramientas para que sean autosuficientes. Al revés, les damos todo masticado. No saben lo que es el esfuerzo, pero cuando consiguen algo por sus propios medios, entienden lo que cuesta conseguir las cosas.
¿La inclusión sigue siendo una asignatura pendiente?
No hay inclusión verdadera, ya no solo para la gente con discapacidad, tampoco para sectores más vulnerables. Hay que incluir de verdad, no solo de boca de políticos o empresas para quedar bien. Se ha avanzado, sí, pero todavía hay que seguir dando muchos pasos, a veces, incluso parece que hemos retrocedido.
Conseguido más de lo soñado
Echando la vista atrás, ¿soñaba con lograr todo lo que ha conseguido?
Para nada. Cuando tenía 11 años yo quería ser futbolista, pero a los 14, de repente, descubrí el rap y mi sueño pasó a ser hacer canciones, que se me escuchara, dar conciertos con mi grupo, sacar un disco. Pero nunca pensé llegar a mis 46 años en el punto en el que estoy ahora, viviendo de mi profesión, pudiendo hacer un montón de trabajos con los que me siento realizado, estar en cine, en televisión, en teatro, en música, interpretar, dirigir…
Y, ahora, además, estrella del deporte.
A mi edad, creí que no iba a hacer más deporte que el que ya hice en los recreos cuando iba al colegio y, de repente, estoy con la bocha, un deporte paralímpico que me está llenando de energía y de ilusión, compitiendo a nivel nacional, representando a España, yendo a torneos internacionales. Es una pasada todo lo que estoy viviendo.
Enamorado de la música
Tiene muchas profesiones, pero todo comenzó con su grupo La Excepción. ¿Qué le sigue aportando la música?
Poder dar un mensaje más directo. Cuando interpreto a un personaje, me dan ya un guion. Pero en la música y, sobre todo, el rap, soy yo quien compongo, con boli y papel, hablando de lo que quiero contar, qué me ha ocurrido, qué me gustaría cambiar, qué estoy viendo. Todo eso es muy yo y transmito esos sentimientos y sensaciones en música, saco todo lo que tengo dentro. Es una forma también de desahogarse el hacer canciones, unas más animadas, otras más reflexivas, dependiendo de la situación en la que uno se encuentre.
¿Se siente ejemplo de que, si se quiere, se puede?
No me gusta presentarme de esa manera, porque hay veces que quieres, pero no puedes. Lo que sí puedes hacer es reconducir tu situación. Por ejemplo, yo no podría ser árbitro de fútbol, porque no puedo correr detrás de una jugada de Messi, pero sí puedo ser árbitro asistente del VAR, que está sentado, mirando las pantallas.
Nunca tirar la toalla
¿Qué consejo daría a aquellas personas que tiran la toalla porque no logran lo que quieren?
Es cierto que muchas veces es complicado mantener la toalla intacta, sin dejarla caer en el suelo. Pero si no la recoges, todo se vuelve un poco aburrido. La vida te da oportunidades de vivir experiencias, de mirar hacia adelante. No hay que quedarse sentando, mirando la vida pasar, sin tener ninguna sensación guay. Hay que aprender a conocerse, a equivocarse, a esforzarse, a llorar, a alegrarse.
Personalmente, ¿nunca se pone límites?
Quiero continuar intentando no aburrirme y seguir ilusionándome cada día.
