Jesús Álvarez inaugura hoy el renovado paraninfo del Colegio Universitario

El periodista Jesús Álvarez comparte hoy los momentos más intensos y decisivos de su trayectoria profesional y personal en "Cerca de las estrellas", unas memorias cargadas de honestidad y un profundo amor por la comunicación, que presentará a las 20.00 horas en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El foro cultural del diario vuelve, e inaugura, el paraninfo del Colegio Universitario tras su mejora, de tal forma que en el acto cultural sirve para estrenar las instalaciones renovadas desde la Diputación. Por lo tanto, el público presente estrenará las 225 butacas disponibles en un espacio que también cuenta con nueva iluminación y mejor equipamiento.

Estado actual del paraninfo del Colegio Universitario, tras su reforma.

"Cerca de las estrellas" transporta a los entresijos de la televisión y la radio en España y en él su autor repasa anécdotas junto a figuras míticas y da a conocer las vivencias que marcaron casi cincuenta años de carrera profesional, ya que recorre desde los inicios en la radio hasta los focos de la televisión.

El madrileño Jesús Álvarez Cervantes (1958) es uno de los rostros más reconocidos del periodismo deportivo español. Hijo del legendario comunicador Jesús Álvarez y de la locutora de radio Beatriz Cervantes Ruescas, sus inicios estuvieron unidos a La Voz de Madrid cuando iniciaba sus estudios de Periodismo en la Universidad Complutense.

La charla del reconocido periodista, cuya entrada es libre, reabrirá el paraninfo del Colegio Universitario cuya intervención ha supuesto su renovación integral, con una redistribución del aforo orientada a mejorar la comodidad, la seguridad y la accesibilidad de los asistentes.