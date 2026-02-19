Guarido: "Sin subir los tributos, hemos quitado la deuda y multiplicado la inversión"

"Desde el año 2015 hemos dado la vuelta a la economía municipal. Sin subir los tributos, hemos sido capaces de poner la deuda a cero y de hacer una inversión, como la del año 2025, que se multiplicó prácticamente por tres con relación al presupuesto inicial". Con estas palabras, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido ha resumido la gestión realizada por su Equipo de Gobierno durante estos años.

El regidor ha presentado junto al concejal de Hacienda, Diego Bernardo, la liquidación del presupuesto municipal del año 2025, que arroja un superávit de 3,74 millones de euros y la mayor cifra de inversión ejecutada en la historia reciente del Ayuntamiento, con casi 14,5 millones de euros.

Cifras que para Guarido marcan un récord de inversión que con toda probabilidad se superará en este 2026.

"El objetivo es que en 2026 superemos incluso la inversión que ha habido en el 2025 de esos casi 15 millones. Todo eso se puede hacer cuando tenemos un remanente del que tiramos, además del presupuesto habitual del año", subrayó.

Remanente con el que se pueden hacer "grandes inversiones" como el Mercado de Abastos, el Parque de Bomberos, las transferencias para la construcción del Museo de Semana Santa o lo invertido también en el centro cívico o el cuartel de la Policía Municipal. Ejemplos que reseñó Guarido al presentar las cuentas de un presupuesto inicial que contemplaba en torno a 6,6 millones de euros en inversiones (dentro de un total de 79 millones), pero qué gracias al uso del remanente de tesorería y a modificaciones de crédito, la cifra final ejecutada ha ascendido a 14,5 millones sobre un total de gasto de 80,18 millones.

"Aunque los gastos superaron ligeramente a los ingresos (79,94 millones), tras los ajustes exigidos por la contabilidad nacional, el resultado es un superávit presupuestario de 3.740.000 euros, lo que confirma la capacidad de financiación del Ayuntamiento de Zamora", declaró Bernardo.

Cuentas "saneadas" y "sin subir los impuestos" ante las que reclamaron mayor financiación por parte de la Junta de Castilla y León para los ayuntamientos, porque "somos la entidad más cercana a los ciudadanos", apuntaron.

"Lo que necesitamos es que nos den dinero para nosotros organizar nuestro presupuesto, no que nos condicionen a unas inversiones que a veces hay, no voy a decir inventarse, pero sí buscar para poder financiar", declaró el concejal de Hacienda. En este punto, criticó la disminución del 8% en tributos de la Junta de Castilla y León en cinco años, mientras que el incremento del Fondo Complementario de Financiación del Estado, ha crecido en este mismo periodo casi un 50%, pasando de menos de 12,5 millones a más de 18,5 millones.

Francisco Guarido, alcalde de Zamora, y Diego Bernardo, concejal de Hacienda. / José Luis Fernández / LZA

Entre las actuaciones más destacadas del pasado ejercicio figuran: más de 3 millones de euros para el Mercado de Abastos, 1,6 millones en mejora de vías públicas, 1,2 millones para el Parque de Bomberos, un millón para un vehículo pickup del servicio de extinción, 1,8 millones dentro del programa Renaturaliza, más de medio millón en el cuartel de la Policía Municipal o 235.000 euros para finalizar el centro de bienestar animal.

Un remanente de 30 millones

La liquidación arroja un remanente de tesorería cercano a los 62 millones de euros, que tras descontar alrededor de 28 millones ya comprometidos en inversiones en marcha o previstas, ronda los 30 millones, lo que permitirá mantener un alto nivel inversor en 2026.

De cara a este ejercicio, el Ayuntamiento prevé superar la inversión con proyectos ya anunciados como son la renovación de aceras en San Lázaro, Pinilla y Candelaria; la rehabilitación del Puente de Hierro; los campos de fútbol de Valorio; o el nuevo Museo de Baltasar Lobo.

“Es una liquidación que da tranquilidad respecto a la economía presente y futura del Ayuntamiento”, concluyó Bernardo, citando el informe de Intervención, que define la situación económico-patrimonial municipal como "saneada".