Fuentes: "Los servicios para Monte la Reina deben ser una prioridad"

A la espera de que se concrete el anuncio que hizo hace ya siete años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la llegada de 1.300 militares al campamento de Monte la Reina, desde Ahora Decide-España Vaciada, Manuel Fuentes calificó de "problema político de prioridad absoluta para todas las administraciones" el hecho de que, si es cierto que estos profesionales llegarán a Toro el próximo año, no se estén poniendo en marcha los servicios necesarios, desde guarderías hasta viviendas .

"Creemos que no hay nada preparado para que sus familias puedan venir a vivir a Zamora, a Toro o a su alfoz, donde ellos deseen, con los servicios que van a necesitar", apuntó Fuentes.

Reunión con representantes militares

El partido mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Tropa y Marinería Española. Su presidente, Marco Antonio Gómez, aseguró que solo han recibido silencio como respuestas por parte del Ministerio de Defensa cuando le han preguntado por la situación de Monte la Reina y las condiciones en las que estarán los militares allí destinados.

Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española / Victor Garrido / LZA

"La puesta en marcha del acuartelamiento va a dar vida y riqueza a la zona, sin duda, pero hay que adelantarse a 2027 y empezar a gestionar temas como el alojamiento y las infraestructuras", señaló.

Fuente reiteró que "si en poco más de año y medio van a venir 1.300 militares a Monte la Reina, se necesita la rehabilitación o construcción de, al menos, mil viviendas a precios asequibles, ya que las personas que vienen no tienen sueldos muy altos" y añadió que sería útil un servicio de autobuses "que conecte de forma regular y diaria la ruta Zamora-Fresno de la Ribera-Toro en tiempos adaptados a las necesidades del personal, además de que la conexión directa de autovía con Monte la Reina esté construida y se remodele la N-122 entre Toro y Zamora, que ahora mismo está en unas condiciones tercermundistas", denunció.