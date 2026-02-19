Los dos documentales que llevarán problemáticas zamoranas a la Muestra de Cine de Palencia

Dos documentales de unos cinco minutos de duración participarán en la próxima edición del concurso de cortometrajes "Microsaberes", organizado por la Muestra del Cine de Palencia (MCIP) y la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS). A ambas historias le ha dado luz el mismo director, Aníbal del Casar, que en sus proyectos tiene la intención de visibilizar problemáticas de esta tierra.

"Parada sin destino", el AVE en Sanabria

El primero de los documentales, titulado Parada sin destino, trata un problema ampliamente reclamado en la provincia, el de las paradas del AVE suprimidas en Sanabria. En el cortometraje se siguen las movilizaciones de los zamoranos en Madrid y las declaraciones de estos, que aclaran que no están pidiendo nada nuevo, solo lo que ya tenían y les ha sido arrebatado. Ese es el tono general de un cortometraje que reivindica la realidad de una tierra cada vez más desconectada.

El rastro del fuego, sobre los incendios en la provincia

El otro documental, El rastro del fuego, entra en el corazón de los zamoranos afectados por los incendios forestales, hablan achacando las causas de los incendios a las políticas restrictivas, la despoblación, el envejecimiento de la población, la falta de inversión en materias de prevención, entre otras.

En este caso, con imágenes de los incendios de fondo, los protagonistas de estos duros momentos dan su punto de vista. En el filme, piden soluciones a un problema que argumentan que no viene de ahora.

Estas son las dos propuestas que pretenden llevar el talento de Zamora a ganar este concurso. En su perfil de Instagram, el director de los cortometrajes dejaba un vídeo en el que se explica el funcionamiento del concurso y los pasos a seguir para apoyarlo.