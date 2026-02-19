¿Es definitivo el cierre a vehículos del Arco de doña Urraca de Zamora?

Residentes y propietarios de comercios de la zona, especialmente de la calle Costanilla, han vuelto a trasladar sus quejas sobre el corte de tráfico bajo el Arco de Doña Urraca, una medida que quieren saber si finalmente es definitiva.

Ante sus inquietudes el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha defendido el cierre al tráfico del Arco de Doña Urraca asegurando que la medida responde "fundamentalmente a razones de seguridad vial y de protección del patrimonio".

El edil ha explicado que la decisión "no es un capricho", sino que se apoya en un informe de la Policía Municipal del año 2020 donde ya se alertaba de problemas de seguridad vial en el paso bajo el arco, una puerta románica del siglo XII recientemente restaurada. Además, ha señalado, que el incremento del tamaño de los vehículos en los últimos años provocaba que algunos coches atravesaran el arco por centímetros, generando situaciones de riesgo.

Furgones de reparto

El edil ha comentado también que el cierre no afecta de forma significativa a la actividad económica, ya que los furgones de reparto ya no tenían permitido el paso y, en la práctica, la mayoría no lo utilizaban. "Lo que no se puede pensar es que una puerta románica recién restaurada donde entra un coche por centímetros pueda tener acceso al tráfico", ha declarado.

Muralla, en el Arco de Doña Urraca. / A. B. (ARCHIVO)

Además, ha subrayado que el rodeo alternativo no supone tanto tiempo extra, sino que está en tono a "un minuto y cuarenta y pico segundos", puesto que se sigue teniendo acceso al centro a través de la calle del Riego.

Instalación de cámaras

"Entiendo que puede ser una molestia porque no entras tan rápido a tu casa, pero no hay ningún corte de limitación, no hay ninguna restricción a la entrada con vehículos, no hay ninguna afección para que alguien no pueda entrar, simplemente que un paso por una puerta del siglo XII queda restringida para vehículos. Eso es lo que hay, las alternativas que hemos estado barajando se tornan en algunas ocasiones difíciles", ha reiterado.

En este sentido, Gago ha descartado la instalación de cámaras de control para permitir el paso restringido, al considerar que podría generar sanciones a clientes o visitantes que accedieran sin autorización. La opción de los bolardos automáticos tampoco se valora, puesto que "se están retirando en numerosas ciudades por los problemas que ocasionan al tráfico", ha argumentado.

Aunque, ha reconocido que se están revisando alternativas, como cambios de sentido en calles del entorno, esto podría generar nuevas complicaciones para otros vecinos. "No voy a ser quien firme la autorización para pasar por un arco con un informe de la Policía Municipal claramente en contra de la seguridad vial en esa zona", ha concluido.