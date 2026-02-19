El coro de Luz y Vida estrena dos piezas este sábado en un concierto en Zamora

El coro de Luz y Vida estrenará dos obras en un concierto de Cuaresma que tiene lugar el sábado, día 21, a las 20.00 horas en la iglesia de San Ildefonso.

Las composiciones, creadas expresamente para el coro, son escritas por Claudia Reguilón, muy vinculada musicalmente a la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida, con "una pieza centrada en la Resurrección y en la Vigilia Pascual".

cartel del recital. / Cedida

La otra tiene como autor a Manuel Alejandro López, director del coro, y forma parte del "bloque musical del oficio de difuntos", indican desde la hermandad. El recital tiene lugar en un año especial para la formación vocal, que este año recibirá el premio Banzo de Oro 2026 que otorga la Casa de Zamora en Madrid por su aportación musical a la Pasión.