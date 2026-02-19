El Ayuntamiento invierte un millón de euros en este polígono industrial

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este jueves el proyecto de renovación de aceras y asfaltado en el polígono industrial de Los Llanos, una actuación financiada a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, con una inversión total de 800.000 euros, a la que se le suma la renovación integral de la iluminación a LED, por valor de 200.000 euros, dentro de un proyecto más amplio que abarca distintas zonas de la ciudad.

Uno de los planos para la remodelación del polígono. / Cedida

El concejal de Obras, Pablo Novo, ha indicado que se trata de una intervención acordada con la Asociación de Empresarios del Polígono y con la CEOE, “fruto del diálogo permanente con el tejido productivo de la ciudad”, y que pretende dar respuesta a las demandas empresariales de mejora del entorno “tanto desde un punto de vista funcional como estético”.

Actuación en varias calles

El proyecto contempla la renovación de las aceras en las avenidas de Zamora, León, Asturias y Los Llanos, así como el asfaltado de las avenidas de León, Asturias, Europa y Los Llanos.

Las aceras serán ejecutadas con adoquinado de alta resistencia, garantizando mayor durabilidad, mejor comportamiento frente al tránsito pesado propio de un entorno industrial y una mejora sustancial de la imagen urbana del polígono.

Plano de una zona del polígono de Los Llanos. / Cedida

“Esta actuación constituye una primera fase dentro de una estrategia más amplia de modernización del polígono de Los Llanos” ha apuntado Novo, que ha añadido que el objetivo municipal es continuar ampliando progresivamente las intervenciones “hasta completar la renovación integral del resto de aceras y calzadas del área industrial”, consolidando así un espacio más competitivo, accesible y adaptado a las necesidades actuales del tejido empresarial.

Prioridad estratégica

El responsable municipal ha subrayado que la mejora de las infraestructuras industriales es una prioridad estratégica, no solo para favorecer la actividad económica y el empleo, sino también para dignificar los espacios productivos de la ciudad.

“Un polígono moderno, bien pavimentado y funcional es una carta de presentación para nuevas inversiones y una garantía de calidad para las empresas ya implantadas”, ha descrito Novo.

Con esta inversión, financiada con fondos autonómicos, se da un paso firme hacia la modernización de uno de los principales enclaves industriales de Zamora, reforzando el compromiso institucional con el desarrollo económico y la mejora continua de las infraestructuras municipales.