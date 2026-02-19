Ávila y Zamora, las provincias con menos médicos en huelga

Ávila con un 7,5% y Zamora, con un 13%, son las provincias de Castilla y León con un menor seguimiento de la huelga de médicos, convocada por el Sindicato Médico. El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos, en una convocatoria a nivel nacional, ha tenido un seguimiento medio del 18,6 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 25 % en Atención Hospitalaria (1.290 profesionales en huelga) y del 8 % en Atención Primaria (233 en huelga).

En Zamora la huelga ha suspendido 238 consultas en los centros de salud mientras en los hospitales ha afectado a siete operaciones (el 27% de las previstas), 43 pruebas diagnósticas (28%) y 18 consultas de especialistas (el 22%).

En concreto, han secundado la huelga en toda la comunidad un total de 1.523 facultativos de los 8.174 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,5 %, 39 médicos en huelga; Burgos, 29,2 %, 246 en huelga; León, 21,8 %, 358; Palencia, 21,1 %, 90 médicos; Salamanca, 14,7 %, 274 facultativos; Segovia, 14,4 %, 61; Soria, 35,4 %, 74; Valladolid, 17,7 %, 326 médicos; y Zamora, 13 %, 55 médicos en huelga.

En Zamora de 229 médicos que debían estar trabajando en el hospital 43 (18,78%) ha hecho huelga y de 192 galenos de los centros de salud 12 no han acudido al trabajo (13%).

Los médicos se concentrarán a partir de las 11.30 horas de este viernes a las puertas del hospital Virgen de la Concha, en la última jornada de paros, aunque el próximo mes tienen convocada otra semana de huelga.