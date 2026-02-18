En Zamora, la actualización de aplicaciones podría ser la clave para solucionar problemas en los cargadores eléctricos.

Desde que los coches eléctricos llegaron al mercado automovilístico las ciudades se han ido adaptando a las necesidades de este tipo de conductores a través de la creación de puestos de carga eléctricos. Desde luego, Zamora no ha sido la excepción, y en el mapa puedes encontrar hasta veinticinco puntos de carga eléctrica. Cuatro más que gasolineras tradicionales.

Sin embargo, se trata de un elemento "nuevo" en la sociedad que aún puede generar dudas y problemas a los consumidores. Es este el motivo por el que algunos zamoranos han mostrado sus inquietudes con respecto a la situación: "¿Alguien sabe si cargador de coche eléctrico que está en la plaza de Cristo Rey ya no funciona?", escribe uno de ellos en un muro de Facebook dedicado a estas cuestiones.

Una situación que 'a priori' hace pensar que el puesto de carga se ha estropeado, sin embargo, lejos está esa situación de la realidad, y es que, son muchas las aplicaciones que están relacionadas con este mecanismo, y, por lo tanto, es importante saber que existe una constante actualización de las mismas, por lo que, si no eres capaz de cargar tu coche, quizás se deba a este problema: "Creo que estás utilizando una antigua aplicación que ya no está disponible descárgate esta: EVchargebyEtecnic", responde otro zamorano.